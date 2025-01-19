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Haberler Fenerbahçe Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemleri belli oldu

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların VAR odası hakem atamaları gerçekleşti. İşte görevlendirilen isimler... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 12:08 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 12:10
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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü oynanacak maçların VAR görevlendirmeleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 20. hafta itibariyle başlatmış olduğu yabancı VAR uygulaması, yapılan atamalar ile birlikte devam etti.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Danimarkalı Sandi Putros, AVAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy atandı.

Sandi Putros, dün oynanan RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

İşte günün diğer maçlarındaki görevlendirmeler...

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