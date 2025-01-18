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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi Belçika

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi Belçika

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 12:38 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 12:42
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi Belçika

Fenerbahçe bu sezon Jose Mourinho önderliğinde hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de önemli başarılar elde etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi Belçika

Kanarya bu nedenle devre arası transfer döneminde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi Belçika

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de gündemi meşgul ediyor. Son olarak o futbolcunun takımdan ayrılacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi Belçika

Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan Bartuğ Elmaz, sarı-lacivertlilere veda ediyor...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi Belçika

Genç oyuncu, kiralık olarak sezonun ikinci yarısını Belçika ekibi Beerschot'ta geçirecek. Bartuğ, geçen sezonun ikinci yarısını da Sivasspor'da tamamlamıştı.

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