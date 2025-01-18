TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi Belçika
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 12:38 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 12:42
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Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan Bartuğ Elmaz, sarı-lacivertlilere veda ediyor...
Genç oyuncu, kiralık olarak sezonun ikinci yarısını Belçika ekibi Beerschot'ta geçirecek. Bartuğ, geçen sezonun ikinci yarısını da Sivasspor'da tamamlamıştı.
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