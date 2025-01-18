TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi Belçika

Fenerbahçe bu sezon Jose Mourinho önderliğinde hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de önemli başarılar elde etmek istiyor.

Kanarya bu nedenle devre arası transfer döneminde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.