TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 16'lık kanat yatırımı: Amara Diouf! Barcelona ve Chelsea peşinde
Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı hamleler ile sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğunu ele geçirmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler ayrıca uzun vadede takımı ayağa kaldıracak genç ve yetenekli isimlerle görüşüyor. İşte bu isimler arasında kendinden en çok bahsettiren, Barcelona ve Chelsea'nin transfer listesinde yer alan Amara Diouf... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'nin bu sezona yönelik planları kadar uzun vadeli planları da dikkat çekiyor. İşte ara transfer döneminde yapılacak 16'lık kanat yatırımı...
Afrika Foot'un haberine göre Fenerbahçe, Senegal'in Generation Foot takımında forma giyen 16 yaşındaki Amara Diouf için 1.5 milyon euroluk teklifte bulundu.
Haberde genç kanat oyuncusunu Barcelona, Chelsea ve Juventus gibi Avrupa devlerinin de takip ettiği belirtildi.
İddialara göre Müslüman bir ülkede oynamak isteyen Diouf, Türkiye'den gelen teklife sıcak bakıyor.
DİĞER