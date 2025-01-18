TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 16'lık kanat yatırımı: Amara Diouf! Barcelona ve Chelsea peşinde

Fenerbahçe'nin bu sezona yönelik planları kadar uzun vadeli planları da dikkat çekiyor. İşte ara transfer döneminde yapılacak 16'lık kanat yatırımı...

Afrika Foot'un haberine göre Fenerbahçe, Senegal'in Generation Foot takımında forma giyen 16 yaşındaki Amara Diouf için 1.5 milyon euroluk teklifte bulundu.