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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 16'lık kanat yatırımı: Amara Diouf! Barcelona ve Chelsea peşinde

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 16'lık kanat yatırımı: Amara Diouf! Barcelona ve Chelsea peşinde

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı hamleler ile sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğunu ele geçirmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler ayrıca uzun vadede takımı ayağa kaldıracak genç ve yetenekli isimlerle görüşüyor. İşte bu isimler arasında kendinden en çok bahsettiren, Barcelona ve Chelsea'nin transfer listesinde yer alan Amara Diouf... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 14:21
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 16'lık kanat yatırımı: Amara Diouf! Barcelona ve Chelsea peşinde

Sezonun ikinci yarısında zirveye yerleşmek isteyen Fenerbahçe'de lider takibi, 20. hafta deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı ile sürecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 16'lık kanat yatırımı: Amara Diouf! Barcelona ve Chelsea peşinde

Şampiyonluk yarışında her maç kritik öneme sahipken sarı lacivertlilerin yıldız futbolcuları mücadelelerini büyük bir özveriyle sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 16'lık kanat yatırımı: Amara Diouf! Barcelona ve Chelsea peşinde

Öte yandan Kadıköy yönetimi de ara transfer döneminde yapılacak hamleler ile kadroyu güçlendirmek ve oyuncuların yükünü azaltmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 16'lık kanat yatırımı: Amara Diouf! Barcelona ve Chelsea peşinde

Fenerbahçe'nin bu sezona yönelik planları kadar uzun vadeli planları da dikkat çekiyor. İşte ara transfer döneminde yapılacak 16'lık kanat yatırımı...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 16'lık kanat yatırımı: Amara Diouf! Barcelona ve Chelsea peşinde

Afrika Foot'un haberine göre Fenerbahçe, Senegal'in Generation Foot takımında forma giyen 16 yaşındaki Amara Diouf için 1.5 milyon euroluk teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 16'lık kanat yatırımı: Amara Diouf! Barcelona ve Chelsea peşinde

Haberde genç kanat oyuncusunu Barcelona, Chelsea ve Juventus gibi Avrupa devlerinin de takip ettiği belirtildi.

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