Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'den olay paylaşım! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçı sonrası...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
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Emenike sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hatay'ın özel yemeği Kaytaz Böreği. Afiyet olsun. İyi geceler." notunu düştü.
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