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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'den olay paylaşım! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçı sonrası...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'den olay paylaşım! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçı sonrası...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 10:28
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'den olay paylaşım! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçı sonrası...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'den olay paylaşım! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçı sonrası...

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike'den olay paylaşım! Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçı sonrası...

Cimbom'da yaşanan puan kaybı gündeme otururken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike flaş bir paylaşımda bulundu.

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