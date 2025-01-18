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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 14:50
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Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler gün içinde Adana'ya gidecek.

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