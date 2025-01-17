Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Tuta ile ilgili flaş gerçek! Meğer Djiku...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin stoper transferinde gündemine aldığı Tuta ile ilgili ortaya çıkan o gerçek sarı-lacivertli taraftarların bir hayli dikkatini çekti. İşte haberin tüm detayları...
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Son olarak Brezilyalı oyuncuyla ilgili flaş ayrıntı gün yüzüne çıktı.
Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Djiku, kadroya katılmak istenen Tuta'yı birçok istatistikte geride bıraktı.
Comparisonator'un verilerine göre; Djiku, top kazanım, uzaklaştırma, 3.bölgeye isabetli pas, kazanılan hava topu, kazanılan ikili mücadelede, Tuta'yı geçti.
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