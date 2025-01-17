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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Tuta ile ilgili flaş gerçek! Meğer Djiku...

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Tuta ile ilgili flaş gerçek! Meğer Djiku...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin stoper transferinde gündemine aldığı Tuta ile ilgili ortaya çıkan o gerçek sarı-lacivertli taraftarların bir hayli dikkatini çekti. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 13:04
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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Tuta ile ilgili flaş gerçek! Meğer Djiku...

Fenerbahçe bu sezon Jose Mourinho önderliğinde hem Trendyol Süper Lig'de hem de Avrupa'da önemli başarılar elde etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Tuta ile ilgili flaş gerçek! Meğer Djiku...

Sarı-lacivertliler bu anlamda devre arası transfer döneminde kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Tuta ile ilgili flaş gerçek! Meğer Djiku...

Kanarya'da defans bölgesi için gündeme Eintracht Frankfurt formasını terleten 25 yaşındaki Tuta gelmişti.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Tuta ile ilgili flaş gerçek! Meğer Djiku...

Son olarak Brezilyalı oyuncuyla ilgili flaş ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Tuta ile ilgili flaş gerçek! Meğer Djiku...

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Djiku, kadroya katılmak istenen Tuta'yı birçok istatistikte geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Tuta ile ilgili flaş gerçek! Meğer Djiku...

Comparisonator'un verilerine göre; Djiku, top kazanım, uzaklaştırma, 3.bölgeye isabetli pas, kazanılan hava topu, kazanılan ikili mücadelede, Tuta'yı geçti.

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