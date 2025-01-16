Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine stoper transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'ta oynayan Brezilyalı stoper Tuta ile anlaşmaya varmış durumda. Diğer bir hedef ise Newcastle United'da forma giyen İngiliz stoper Lloyd Kelly oldu. İşte Fenerbahçe'nin iki yıldız savunmacı için yaptığı teklif... (FB spor haberleri)
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Oyuncuyla anlaşma sağlayan F.Bahçe'nin bu transfer için 15 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtiliyor.
13 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
Takvim gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertlilerin bir başka hedefi ise Newcastle'da top koşturan Lloyd Kelly...
Kanarya, 26 yaşındaki İngiliz yıldız için kulübüne 15 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu.
Futbol kariyerine Bristol City'nin altyapısında başlayan Kelly, sonrasında Bournemouth ve Newcastle United formalarını giydi.
Sarı Kanarya'nın transfer etmek istediği Kelly, bu sezon 13 maçta süre alırken 1 asist yaptı.
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