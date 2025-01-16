  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!

Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine stoper transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'ta oynayan Brezilyalı stoper Tuta ile anlaşmaya varmış durumda. Diğer bir hedef ise Newcastle United'da forma giyen İngiliz stoper Lloyd Kelly oldu. İşte Fenerbahçe'nin iki yıldız savunmacı için yaptığı teklif... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!

Yaz transfer sezonunda 49.6 milyon Euro harcayan Fenerbahçe, kış transferinde de önemli bir meblağı kasasından çıkartacakmış gibi görünüyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda stoper transferi için çalışmaları sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Brezilyalı stoper Tuta'yı renklerine katmak için günleri sayıyor.

Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!

Oyuncuyla anlaşma sağlayan F.Bahçe'nin bu transfer için 15 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!

13 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Takvim gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertlilerin bir başka hedefi ise Newcastle'da top koşturan Lloyd Kelly...

Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!

Kanarya, 26 yaşındaki İngiliz yıldız için kulübüne 15 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!

Futbol kariyerine Bristol City'nin altyapısında başlayan Kelly, sonrasında Bournemouth ve Newcastle United formalarını giydi.

Fenerbahçe'nin stoper transferinde hedefleri belli: Tuta ve Kelly'ye teklif yapıldı!

Sarı Kanarya'nın transfer etmek istediği Kelly, bu sezon 13 maçta süre alırken 1 asist yaptı.

G.Saray'dan eski yıldızına kanca!
F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı
DİĞER
NBA All Star maçı ne zaman ve nerede? NBA All Star oylama 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde vurguna rıza! Skandal Erdoğan Toprak'a uzandı! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
F.Bahçe'den stoper atağı!
G.Saray'ın yeni hedefi Igor Jesus!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Kızılyıldız'a şans tanımadı! F.Bahçe Beko Kızılyıldız'a şans tanımadı! 01:13
Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı 01:13
F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı 01:13
F.Bahçe'de Livakovic şoku! F.Bahçe'de Livakovic şoku! 01:13
Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu! Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu! 01:13
Öyle bir çalım attı ki rakibi sakatlandı! Öyle bir çalım attı ki rakibi sakatlandı! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe'de Medina transferine Lens engeli F.Bahçe'de Medina transferine Lens engeli 01:13
Zaha Messi'ye rakip olacak! Zaha Messi'ye rakip olacak! 01:13
Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Beşiktaş'tan taraftarına müjde! 01:13
Talisca'da sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve... Talisca'da sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve... 01:13
Eski yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! Eski yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 01:13
Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar 01:13