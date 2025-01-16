Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Fransız yıldızla hücumda şahlanacaklar
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya son olarak hücumu güçlendirebilmek adına Fransız kanat oyuncusu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...
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Fransa basınında yer alan haberlerde; Almanya'nın Börussia Monchengladbach takımında oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nathan N'Goumou için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.
Sağ ve sol kanat olarak oynayabilen Fransız yıldız, bu sezon Mönchengladbach ile 11 resmi maça çıktı.
N'Goumou'nun Alman kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri 3.50 milyon Euro.
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