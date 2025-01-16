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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Fransız yıldızla hücumda şahlanacaklar

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Fransız yıldızla hücumda şahlanacaklar

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya son olarak hücumu güçlendirebilmek adına Fransız kanat oyuncusu için devreye girdi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 12:53
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Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Fransız yıldızla hücumda şahlanacaklar

Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Fransız yıldızla hücumda şahlanacaklar

Kanat takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip birçok ismi listesine aldı.

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Fransız yıldızla hücumda şahlanacaklar

Şimdi ise Kanarya için sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Fransız yıldızla hücumda şahlanacaklar

Fransa basınında yer alan haberlerde; Almanya'nın Börussia Monchengladbach takımında oynayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nathan N'Goumou için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Fransız yıldızla hücumda şahlanacaklar

Sağ ve sol kanat olarak oynayabilen Fransız yıldız, bu sezon Mönchengladbach ile 11 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Fransız yıldızla hücumda şahlanacaklar

N'Goumou'nun Alman kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var.

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