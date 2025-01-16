  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den stoper atağı: İşte listedeki isimler!

Fenerbahçe'den stoper atağı: İşte listedeki isimler!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağ stoper pozisyonu için Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Tuta ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, sol stoper için de yoğun bir mesai harcıyor. İşte Fenerbahçe'nin stoper listesindeki o isimler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den sol stoper harekatı! işte o isimler

Ara transferde '2 stoper, 1 sol bek'i olmazsa olmaz olarak gören Fenerbahçe yönetimi, sağ stoper için Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Tuta ile anlaşma sağladı. 10 milyon Euro artı bonuslarla Alman ekibinden oyuncuyu alan sarılacivertliler, şimdi stoperin solu için yoğum bir mesaide. Oluşturulan listede öne çıkan 5 isimle temaslar sıklaştırılmış durumda. Sabah gazetesinin haberine göre, yönetim bu bölge için 15 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturdu.

Fenerbahçe'den sol stoper harekatı! işte o isimler

Koki Machida listenin ilk sırasında. 2023'te imza attığı Belçika ekibi Union SG ile sözleşmesi 2026 Haziranı'nda bitecek. 27 yaşındaki Japon oyuncu 1.90 boyunda. Bu sezon Union ile 30 resmi maçta 2405 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'den sol stoper harekatı! işte o isimler

Lloyd Kelly için Newcastle United'a ilk teklif yapıldı. Ancak olumsuz yanıt alındı. Fenerbahçe duruma göre teklifi revize edecek. 26 yaşındaki İngiliz stoperin kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında bitiyor. Bu sezon 13 resmi maçta 593 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe'den sol stoper harekatı! işte o isimler

Strahinja Pavlovic 18 milyon Euro bonservisle Salzburg'dan geldiği Milan'da bu sezon 14 resmi karşılaşmaya çıktı. 923 dakikada bir de gol attı. 23 yaşındaki Sırp oyuncu, milli takım formasını da 43 kez giyip 4 gol üretti. Bu transfer kiralık olarak düşünülüyor.

Fenerbahçe'den sol stoper harekatı! işte o isimler

Morato için kiralama formülü düşünülüyor. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Nottingham'a sezon başında Benfica'dan 11 milyon Euro bonservisle geldi. 2029'a kadar sözleşmesi var. İngiliz ekibi ile 16 resmi maçta 573 dakika oynadı.

Fenerbahçe'den sol stoper harekatı! işte o isimler

Alex Sandro listenin son sırasında. Lille forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2028'de bitecek. 2022'den bu yana bu kulüpte oynuyor. Bu sezon 27 resmi maçta 2386 dakika forma giyerken 2 de asist yaptı.

F.Bahçe'den Tuta ve Kelly'ye teklif!
G.Saray'dan eski yıldızına kanca!
DİĞER
Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman?
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde vurguna rıza! Skandal Erdoğan Toprak'a uzandı! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
G.Saray Man City'li sağ bek için devrede!
G.Saray'ın yeni hedefi Igor Jesus!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Kızılyıldız'a şans tanımadı! F.Bahçe Beko Kızılyıldız'a şans tanımadı! 01:13
Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı 01:13
F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı 01:13
F.Bahçe'de Livakovic şoku! F.Bahçe'de Livakovic şoku! 01:13
Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu! Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu! 01:13
Öyle bir çalım attı ki rakibi sakatlandı! Öyle bir çalım attı ki rakibi sakatlandı! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe'de Medina transferine Lens engeli F.Bahçe'de Medina transferine Lens engeli 01:13
Zaha Messi'ye rakip olacak! Zaha Messi'ye rakip olacak! 01:13
Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Beşiktaş'tan taraftarına müjde! 01:13
Talisca'da sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve... Talisca'da sıcak gelişme! Yönetimle görüştü ve... 01:13
Eski yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! Eski yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 01:13
Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar 01:13