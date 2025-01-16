Fenerbahçe'den stoper atağı: İşte listedeki isimler!

Strahinja Pavlovic 18 milyon Euro bonservisle Salzburg'dan geldiği Milan'da bu sezon 14 resmi karşılaşmaya çıktı. 923 dakikada bir de gol attı. 23 yaşındaki Sırp oyuncu, milli takım formasını da 43 kez giyip 4 gol üretti. Bu transfer kiralık olarak düşünülüyor.