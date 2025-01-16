Fenerbahçe'den stoper atağı: İşte listedeki isimler!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağ stoper pozisyonu için Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Tuta ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, sol stoper için de yoğun bir mesai harcıyor. İşte Fenerbahçe'nin stoper listesindeki o isimler... (FB spor haberleri)
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Strahinja Pavlovic 18 milyon Euro bonservisle Salzburg'dan geldiği Milan'da bu sezon 14 resmi karşılaşmaya çıktı. 923 dakikada bir de gol attı. 23 yaşındaki Sırp oyuncu, milli takım formasını da 43 kez giyip 4 gol üretti. Bu transfer kiralık olarak düşünülüyor.
Morato için kiralama formülü düşünülüyor. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Nottingham'a sezon başında Benfica'dan 11 milyon Euro bonservisle geldi. 2029'a kadar sözleşmesi var. İngiliz ekibi ile 16 resmi maçta 573 dakika oynadı.
Alex Sandro listenin son sırasında. Lille forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2028'de bitecek. 2022'den bu yana bu kulüpte oynuyor. Bu sezon 27 resmi maçta 2386 dakika forma giyerken 2 de asist yaptı.
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