Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için Jose Mourinho'dan kritik karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımla sözleşmesi yenilenen İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Jose Mourinho'dan yıldız isim için kritik karar geldi. İşte detaylar...
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İrfan Can'ın özellikle lig ve Avrupa'daki mücadelelerde rotasyona dahil edileceği bildirildi.
İŞTE BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ:
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
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