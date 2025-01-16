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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için Jose Mourinho'dan kritik karar!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için Jose Mourinho'dan kritik karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımla sözleşmesi yenilenen İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Jose Mourinho'dan yıldız isim için kritik karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 10:38
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için Jose Mourinho'dan kritik karar!

Fenerbahçe'de kısa süre önce sözleşmesi yenilenen İrfan Can Kahveci ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için Jose Mourinho'dan kritik karar!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Mourinho'dan formayı alacak.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için Jose Mourinho'dan kritik karar!

Tecrübeli yıldızın, A. Demir maçıyla beraber daha fazla süre bulacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için Jose Mourinho'dan kritik karar!

İrfan Can'ın özellikle lig ve Avrupa'daki mücadelelerde rotasyona dahil edileceği bildirildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için Jose Mourinho'dan kritik karar!

İŞTE BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ:

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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