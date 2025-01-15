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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'ye geldiği gibi geri gidiyor

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'ye geldiği gibi geri gidiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak takımdaki o futbolcunun Teknik Direktör Jose Mourinho tarafından biletinin kesildiği öğrenildi. Yıldız isimle kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:18
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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'ye geldiği gibi geri gidiyor

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna mutlaka son vermek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'ye geldiği gibi geri gidiyor

Sarı-lacivertliler bu anlamda yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı dahil etmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'ye geldiği gibi geri gidiyor

Kanarya'da yapılan transferler büyük ses getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'ye geldiği gibi geri gidiyor

Fenerbahçe'de bu sezon takıma katılan o futbolcuyla ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'ye geldiği gibi geri gidiyor

Sistem değişikliğine giden Jose Mourinho, sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak kadroya katılan Allan Saint-Maximin'in biletini kesti.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'ye geldiği gibi geri gidiyor

Yeni formasyonda forma şansı bulması zor gözüken Maximin'in önümüzdeki hafta sözleşmesinin feshedilmesi ve Suudi ekibine geri gönderilmesi bekleniyor.

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