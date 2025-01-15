TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe'ye geldiği gibi geri gidiyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak takımdaki o futbolcunun Teknik Direktör Jose Mourinho tarafından biletinin kesildiği öğrenildi. Yıldız isimle kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de bu sezon takıma katılan o futbolcuyla ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sistem değişikliğine giden Jose Mourinho, sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak kadroya katılan Allan Saint-Maximin'in biletini kesti.
Yeni formasyonda forma şansı bulması zor gözüken Maximin'in önümüzdeki hafta sözleşmesinin feshedilmesi ve Suudi ekibine geri gönderilmesi bekleniyor.
27 yaşındaki sol kanat ile ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada heyecanla takip ediliyor.
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