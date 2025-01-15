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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde sıcak saatler yaşayan ve Brezilyalı stoper Tuta için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Newcastle United forması giyen İngiliz futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:19
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek zirve yarışında hata yapmayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başlayan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde öncelik stoper bölgesine verildi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

İki stoper takviyesi birden yapması beklenen Kanarya, ilk bombayı patlatıyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta transferi için Alman ekibiyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperin transferini kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

Tuta sonrası stopere bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

LLOYD KELLY İÇİN RESMİ TEKLİF

Sol ayaklı bir sol stoper kadroya katmak isteyen sarı-lacivertliler, Newcastle United'ın 26 yaşındaki yıldızı Lloyd Kelly için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

Sarı-lacivertliler, Newcastle'dan gelecek yanıta göre pazarlıklara başlayacak.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

Kelly, sezon başında Newcastle'a geldi ancak sadece 593 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

Lloyd Kelly bu sezon Newcastle United formasıyla 13 maça çıktı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

İngiliz stoper, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha

Kelly'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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