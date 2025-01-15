Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde sıcak saatler yaşayan ve Brezilyalı stoper Tuta için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Newcastle United forması giyen İngiliz futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta transferi için Alman ekibiyle anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperin transferini kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
Tuta sonrası stopere bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
LLOYD KELLY İÇİN RESMİ TEKLİF
Sol ayaklı bir sol stoper kadroya katmak isteyen sarı-lacivertliler, Newcastle United'ın 26 yaşındaki yıldızı Lloyd Kelly için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı.
Sarı-lacivertliler, Newcastle'dan gelecek yanıta göre pazarlıklara başlayacak.
Kelly, sezon başında Newcastle'a geldi ancak sadece 593 dakika süre alabildi.
Lloyd Kelly bu sezon Newcastle United formasıyla 13 maça çıktı.
İngiliz stoper, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Kelly'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
DİĞER