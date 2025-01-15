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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’nin %57’si bu üçlü

F.Bahçe’nin %57’si bu üçlü

Fenerbahçe’de Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri, atılan 45 golün 25’ine imza attı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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F.Bahçe’nin %57’si bu üçlü

Fenerbahçe, Konyaspor'u Dusan Tadic'in yıldızlaştığı maçta 3-2 yendi ve lider Galatasaray'la puan farkını yeniden 8'e düşürdü. Bu sezon 45'inci kez ağları sarsan sarı-lacivertlilerde gol yükünü ise Sırp yıldızın yanı sıra; Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri çekiyor... Tadic, pazartesi akşamı attığı golle ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Üç maç sonra bir karşılaşmada ağları havalandıramayan Faslı yıldızın ise toplamda 8 golü var. Fenerbahçe'nin Boşnak kaptanı Edin Dzeko da şu anda en fazla ağları sarsan oyuncu konumunda... Dzeko'nun gol sayısı 9... Bu üç futbolcu; Fenerbahçe'yi aynı zamanda skor olarak sırtlamış durumda... Sarı- lacivertlilerin rakip ağlara bıraktığı 45 golün 25'ine imza atan üç isim; toplamda atılan gollerin %57'sini kaydetti. Ayrıca ligde; Dzeko'nun 2, Nesyri'nin 3 Dusan Tadic'in ise 7 asisti var.

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