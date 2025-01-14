Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Jesus döneminden beri çift santraforlu oyunlar Fenerbahçe'nin baş belası. O dönem hiç olmazsa önde baskıyı kora kor yapıyorlar, dönen topları da alıyorlardı. Mourinho'da o da yok… Fred ile Symanski'yi oradan oraya koşturmak dışında, takımın bütününü kurguya dahil edecek görüntü de yok. Bir maçlık değil, Ağustos'dan beri aynı kafa yapısı ve ısrarın içindeyiz. Fenerbahçe kadrosu bu oyunun daha iyisini, fazlasını oynayacak güçte ve kalitede.