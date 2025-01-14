Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin dünyada ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Avrupa basını, Portekiz çalıştırıcıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerin Mourinho hamlesi büyük ses getirirken, deneyimli teknik adamın oynattığı futbol taraftarın tepkisini çekti.
Geçtiğimiz sezon oynanan baskılı futboldan uzak bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de 61 yaşındaki teknik direktör eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Çok sayıda sarı-lacivertli taraftar hem yönetim hem de Mourinho'ya tepki gösterdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Jose Mourinho ile devam edeceklerini açıklarken, Avrupa basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz medyasından sonra İtalyan basını da Jose Mourinho'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia etti.
Calciomercatonews kaynaklı haberde Mourinho'nun Fenerbahçe'den adım adım uzaklaştığı ve yeni sezonda Premier Lig'e döneceği yazıldı.
NEWCASTLE UNITED YOLCUSU
Portekizli teknik adamın yeni takımının ise Newcastle United olacağının altı çizildi.
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