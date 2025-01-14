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Haberler Fenerbahçe Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin dünyada ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Avrupa basını, Portekiz çalıştırıcıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 09:29
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Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezon öncesi dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda düzenlenen görkemli törende Portekizli çalıştırıcıya 2+1 yıllık imza attırdı.

Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Sarı-lacivertlilerin Mourinho hamlesi büyük ses getirirken, deneyimli teknik adamın oynattığı futbol taraftarın tepkisini çekti.

Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Geçtiğimiz sezon oynanan baskılı futboldan uzak bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de 61 yaşındaki teknik direktör eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Çok sayıda sarı-lacivertli taraftar hem yönetim hem de Mourinho'ya tepki gösterdi.

Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Jose Mourinho ile devam edeceklerini açıklarken, Avrupa basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

İngiliz medyasından sonra İtalyan basını da Jose Mourinho'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia etti.

Mourinho Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular

Calciomercatonews kaynaklı haberde Mourinho'nun Fenerbahçe'den adım adım uzaklaştığı ve yeni sezonda Premier Lig'e döneceği yazıldı.

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