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Haberler Fenerbahçe Mimar Dusan Tadic

Mimar Dusan Tadic

Sırp yıldız, dün de sahneye çıktı ve 1 gol, 1 asistle galibiyeti getirdi. 14'te Mert'e golü attıran Tadic, 61’de ise kendisi ağları sarstı, deplasmanında kazanılan zaferin baş mimarı oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Mimar Dusan Tadic

Fenerbahçe, büyük sıkıntı yaşadığı Konya deplasmanından zor da olsa üç puanı aldı. Bu alınan galibiyetin şüphesiz baş mimarı Dusan Tadic'ti... Geçen hafta Kadıköy'de oynanan Hatayspor mücadelesinde oyundan çıkarken ıslıklanan Sırp yıldız, dün sazı eline aldı ve takımına üç puanı getirdi. Önce 14'üncü dakikada sahneye çıktı, Dusan... Mert Müldür'ün attığı golde asisti yapan isim olan 36 yaşındaki oyuncu, ikinci yarı ise ağları kendi sarstı.

BU SEZON DÖRDÜNCÜ KEZ

61'inci dakikada Konyaspor kalecisi Slowik'in hatasını affetmeyen Sırp yıldız, attığı bu golle sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı bir gol bir asistle tamamlayan Dusan Tadic, bu sezon ligde bunu dördüncü kez başardı. Tadic daha önce; Kasımpaşa, Samsun ve Kayserispor karşılaşmalarında hem gol atmış hem de asist yapmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde ise gol sayısını 8'e asist sayısını ise 7'ye çıkardı. Tadic, tüm kulvarlarda 9 gol, 11 asiste ulaştı.

BAZEN BENCİL OLABİLİRİM

Bir gol, bir asistle yıldızlaşan Tadic: "Bazen bencil olabilirim. Bencil olduğum zamanda kariyerimdeki 300 asisti gerçekleştiremeyebilirdim. Hocamız da ailem de fikirlerini söylüyor. Daha fazla şut odaklı olabilirsin diyorlar. Pas atma tercihinin doğru olduğunu düşünüyorsunuz o an. Ancak önemli olan üç puandı."

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