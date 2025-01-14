Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 13 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, ilk takviyesini gerçekleştiriyor. Önceliği savunma hattına veren sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un ardından teknik direktör Jose Mourinho da transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
"EN ERKEN STOPER İSTERİM"
3-2 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "2 stoperimizi kaybettik ve bunlar uzun sakatlıklar. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. En erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bu oyuncu stoper olurdu" dedi.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi Almanya'da buldu.
TUTA FENERBAHÇE'YE
NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaştı.
Yönetim, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile sözleşme şartlarını görüşmeye başladı.
Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.
25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti.
Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, Tuta dışında bir stoper takviyesi daha planlıyor.
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