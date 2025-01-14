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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 13 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, ilk takviyesini gerçekleştiriyor. Önceliği savunma hattına veren sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 13:22
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Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Kış transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olması beklenen sarı-lacivertlilerin önceliğiyse stoper takviyesi...

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

"2 STOPER VE 1 SOL BEK ALACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında 2 stoper ve 1 sol bek transferi yapacaklarını söylemişti.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un ardından teknik direktör Jose Mourinho da transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

"EN ERKEN STOPER İSTERİM"

3-2 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "2 stoperimizi kaybettik ve bunlar uzun sakatlıklar. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. En erken şekilde bir pozisyon seçebilseydim, bu oyuncu stoper olurdu" dedi.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi Almanya'da buldu.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

TUTA FENERBAHÇE'YE

NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaştı.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Yönetim, Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile sözleşme şartlarını görüşmeye başladı.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, Tuta dışında bir stoper takviyesi daha planlıyor.

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