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Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için bir süredir uğraş verdiği ve anlaşma noktasına geldiği Anderson Talisca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arap basını, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcunun transferinden vazgeçtiğini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 14:58
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Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Önceliği stoper transferine veren ve Eintracht Frankfurt forması giyen Lucas Silva Melo (Tuta) için Alman ekibiyle anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde durumu en çok merak edilen isimlerden birisi de Anderson Talisca oldu.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın transferi için Al-Nassr ile anlaşma sağlamıştı.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Sarı-lacivertlilerin Talisca cephesiyle olan pürüzleri kaldırdıktan sonra resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Transferi için geçtiğimiz günlerde Al-Ittihad'ın devreye girdiği yazılan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Suudi Arabistan basınında yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre, Fenerbahçe, Talisca transferinden vazgeçti.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

MAAŞI NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçme gerekçesi olarak Talisca'nın maaşı gösterildi.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Al Nassr'ın Fenerbahçe'den Talisca'nın maaşının yüklü bir bölümünü karşılamasını istediği ve bu nedenle transferin gerçekleşmeyeceği öne sürüldü.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıktı.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 8 gollük bir performans sergiledi.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

Talisca'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti

30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.

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