Anderson Talisca'da son dakika! Fenerbahçe transferden vazgeçti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için bir süredir uğraş verdiği ve anlaşma noktasına geldiği Anderson Talisca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arap basını, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcunun transferinden vazgeçtiğini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerin Talisca cephesiyle olan pürüzleri kaldırdıktan sonra resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü.
Transferi için geçtiğimiz günlerde Al-Ittihad'ın devreye girdiği yazılan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan basınında yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre, Fenerbahçe, Talisca transferinden vazgeçti.
MAAŞI NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ
Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçme gerekçesi olarak Talisca'nın maaşı gösterildi.
Al Nassr'ın Fenerbahçe'den Talisca'nın maaşının yüklü bir bölümünü karşılamasını istediği ve bu nedenle transferin gerçekleşmeyeceği öne sürüldü.
Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 8 gollük bir performans sergiledi.
Talisca'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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