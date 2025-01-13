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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sakatlıklar nedeniyle sorun yaşadığı stoper bölgesi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Chelsea forması giyen yıldız futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 15:52
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, yaşadıkları sakatlıklar sonrası sezonu kapattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de yaptığı hatalar sonrası taraftarın tepkisini çeken Samet Akaydin ve kadro dışı olan Serdar Aziz'in ise takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Stoper rotasyonunda sadece Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'in bulunduğu Kanarya, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

AXEL DISASI'YE KANCA

Africa Foot United'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertlilerin Fransız savunma oyuncusu için Premier Lig ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin çok yönlü ve liderlik vasfına sahip bir stoper aradığı vurgulanırken, Disasi'nin sarı-lacivertli takıma transfer olması halinde daha fazla forma şansı bulabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

45 MİLYON EURO'YA GELDİ

Disasi, geçtiğimiz sezon başında 45 milyon Euro karşılığında Monaco'dan transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Axel Disasi bu sezon Chelsea formasıyla 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı

Fransız stoper, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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