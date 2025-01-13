TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sakatlıklar nedeniyle sorun yaşadığı stoper bölgesi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Chelsea forması giyen yıldız futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, yaşadıkları sakatlıklar sonrası sezonu kapattı.
Fenerbahçe'de yaptığı hatalar sonrası taraftarın tepkisini çeken Samet Akaydin ve kadro dışı olan Serdar Aziz'in ise takımdan ayrılması bekleniyor.
Stoper rotasyonunda sadece Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'in bulunduğu Kanarya, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
AXEL DISASI'YE KANCA
Africa Foot United'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin Fransız savunma oyuncusu için Premier Lig ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı yazıldı.
Fenerbahçe'nin çok yönlü ve liderlik vasfına sahip bir stoper aradığı vurgulanırken, Disasi'nin sarı-lacivertli takıma transfer olması halinde daha fazla forma şansı bulabileceği aktarıldı.
45 MİLYON EURO'YA GELDİ
Disasi, geçtiğimiz sezon başında 45 milyon Euro karşılığında Monaco'dan transfer edilmişti.
Axel Disasi bu sezon Chelsea formasıyla 16 maça çıktı.
Fransız stoper, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
1.91 boyundaki savunma oyuncusunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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