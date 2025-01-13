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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, 19’uncu haftanın kapanışında Konyaspor’a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşıp farkı 8 puanda tutmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte Jose Mourinho'nun Tümosan Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Atakaş Hatayspor'u taraftarının önünde deviren Fenerbahçe, bugün 19'uncu haftanın kapanış maçında Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor... Lider Galatasaray'la şampiyonluk yarışında bulunan sarı-lacivertlilerde tek hedef; bu zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak, yoluna kayıpsız devam etmek... Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da kritik mücadele öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda üç puan istedi.

REKABETTE OLDUKÇA ÜSTÜN

Tecrübeli çalıştırıcının, "Şampiyonluk yolunda kazanmaktan başka çaremiz yok. Kazanalım ve önümüze bakalım" dediği öğrenildi. Bu maçla birlikte Fenerbahçe, Konyaspor'la tarihinde 47'nci kez karşılaşacak. Geride kalan 46 mücadelede sarı-kanaryanın büyük üstünlüğü bulunuyor. Rakibini 34 kez deviren sarı-lacivertliler, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi sadece 8 maçta yenebildi. F.Bahçe, 119 gol attı, 49 gol yedi.

DEPLASMANDA ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ü Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Fenerbahçe, ligdeki son 6 maçında kalesini gole kapatamasa da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Oynanan 17 mücadelenin 9'unda kalesinde gol gören sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Fenerbahçe şu ana kadar sadece 16 gol yedi.

AMRABAT CEZALI

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Hatayspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Faslı oyuncu, bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Amrabat, görev yaptığı 13 karşılaşmada, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

SAMET VE SZYMANSKI SINIRDA

Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile Sebastian Szymanski, Konyaspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

GEÇEN SEZON 7-1 YENDİ

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 7-1 kazandı. Konyaspor ise 2005'te Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek rakibine karşı en farklı galibiyetini almıştı.

ÜÇ İSİM SAKAT

Fenerbahçe'de sakatlanarak sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanan İsmail Yüksek de bugün yok. Üç ismin de tedavisi sürüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can (Livakovic), Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Tadic, Maximin, Dzeko

Konyaspor: Slowik, Nikola, Bazoer, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Ufuk, Aleksic, Ndao, Pedrinho, Umut

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