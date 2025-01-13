Mert Müldür: Hoca beni nerede oynatırsa oynarım

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip adına karşılaşmanın ilk golünü atan Mert Müldür dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MERT MÜLDÜR'ÜN AÇIKLAMALARI

"Son haftalarda duran toplara çok çalıştık ve bugün 2 gol attık duran toplardan. Bizim için en önemlisi galibiyetti. Farklı taktiklerle oynuyoruz, takım alışınca çok iyi şeyler ortaya çıkabilir. Hoca beni nerede oynatırsa oynarım, kimsenin bu konuda problemi yok."