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Haberler Fenerbahçe Mert Müldür: Hoca beni nerede oynatırsa oynarım

Mert Müldür: Hoca beni nerede oynatırsa oynarım

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip adına karşılaşmanın ilk golünü atan Mert Müldür dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 22:27
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Mert Müldür: Hoca beni nerede oynatırsa oynarım

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip adına karşılaşmanın ilk golünü atan Mert Müldür dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MERT MÜLDÜR'ÜN AÇIKLAMALARI

"Son haftalarda duran toplara çok çalıştık ve bugün 2 gol attık duran toplardan. Bizim için en önemlisi galibiyetti. Farklı taktiklerle oynuyoruz, takım alışınca çok iyi şeyler ortaya çıkabilir. Hoca beni nerede oynatırsa oynarım, kimsenin bu konuda problemi yok."

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