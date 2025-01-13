İrfan'la 3 yıl daha

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yle üç yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli oyuncu, 2028'e kadar sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek. Kulüp yaptığı açıklamada; "2020/21 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçemizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz" denildi.

FENERBAHÇE; HAYALİM AİLEM GURURUM

İrfan Can Kahveci ise imza sonrasında duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Fenerbahçe; hayalim, ailem, gururum. Hayallerimden bile daha güzel bir duygu buranın parçası olmak. Ailemi burada kurdum. Çocuklarım oldu. Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum. Yarım kalan bir şeyler var; burada şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok aklımda. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. İyi ki bu çubuklu sevdayı birlikte yaşıyoruz. İyi ki Fenerbahçe."

MAAŞI AÇIKLANMADI

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yle 3 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu ancak oyuncunun maaşıyla ilgili bir bilgilendirme geçmedi. Tecrübeli futbolcunun, Kanarya'dan 60 milyon TL'nin üzerine maaş alması bekleniyor.

GÖZLER OSAYI'DE

İrfan Can Kahveci'yle sözleşme uzatılmasının ardından gözler Osayi-Samuel'e döndü. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyu da kadroda tutmak istiyor. İlk yapılan görüşmede sonuç çıkmamıştı. Fenerbahçe, oyuncuya 2 milyon euro yıllık maaş önerdi. Osayi ise 2.5 milyon euro istedi. Osayi'yle İngiltere'den bazı takımlar da ilgileniyor.