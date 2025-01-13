Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Hollandalı yıldız Jayden Osterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 27 yaşındaki Ayrton Lucas ile ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Lucas ismine, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı öğrenildi.
Brezilya Milli Takımı'nda 2 kez forma şansı bulan Ayrton Lucas, kariyerinde 369 karşılaşmada görev alırken 20 gol ve 33 asistlik performansa imza attı.
Flamengo'da 166 maçta oynayan, 14 gol ve 19 asist yapan Lucas hücuma verdiği katkıyla adından söz ettiriyor...
Brezilyalı yıldız sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Flamengo'nun sol kanat oyuncusu Ayrton Lucas'tan 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile Flamengo arasında resmi temasların başlaması bekleniyor.
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