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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Hollandalı yıldız Jayden Osterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 27 yaşındaki Ayrton Lucas ile ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

Hollandalı sol kanat Jayden Osterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra sol bek arayışlarına giren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

Takvim gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertliler'in Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 27 yaşındaki Ayrton Lucas ile ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

2023 yılında Rusya Ligi'nin güçlü temsilcilerinden Spartak Moskova'dan Flamengo'ya 7 milyon Euro'ya transfer olan Sambacı'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

Lucas ismine, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

Brezilya Milli Takımı'nda 2 kez forma şansı bulan Ayrton Lucas, kariyerinde 369 karşılaşmada görev alırken 20 gol ve 33 asistlik performansa imza attı.

Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

Flamengo'da 166 maçta oynayan, 14 gol ve 19 asist yapan Lucas hücuma verdiği katkıyla adından söz ettiriyor...

Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

Brezilyalı yıldız sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

Flamengo'nun sol kanat oyuncusu Ayrton Lucas'tan 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den Ayrton Lucas hamlesi: Sol bek transferinde geri sayım!

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile Flamengo arasında resmi temasların başlaması bekleniyor.

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