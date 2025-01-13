Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

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YOUSSEF EN NESYRI



Faslı santrfor, performansıyla herkesin beğenisini kazanmış olsa da, Al-Nassr'ın 40 milyon Euro'ya varan astronomik teklifi ve yedeğinde Edin Dzeko ile Cenk Tosun'un olması, satılma ihtimalini güçlendiriyor.



