Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin başlamasının ardından yapılacak takviyeler için start verildi. Yönetim bu hamlelerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcuları da belirledi. İşte ayrılması beklenen 8 isim... FB SPOR HABERLERİ
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Transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe yönetimi Hürriyet'te yer alan habere göre gönderilecek 8 isim üzerinde çalışıyor.
İŞTE O İSİMLER...
SAINT MAXIMIN
SERDAR AZİZ
Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon hiç oynatmadığı 34 yaşındaki stoper, gönderilecek isimlerin başında geliyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun bonservisi ile ayrılması bekleniyor.
SAMET AKAYDİN
Son olarak Athletic Bilbao maçında yaptığı hata nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken milli futbolcu, talip olan kulüplerin yapacağı tekliflere göre bonservisi ile ya da kiralık olarak Fenerbahçe'den ayrılacak.
SEBASTIAN SZYMANSKI
Polonyalı orta saha oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun genel olarak beğendiği isimlerden biri olmasına karşın Avrupa'dan ciddi taliplilerinin olması nedeniyle satılabilecek futbolcular arasında yer alıyor.
CENGİZ ÜNDER
Kulüp tarihinin en pahalı yerli transferi (15 milyon Euro) olan milli futbolcunun, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar ve Mourinho'nun oyun sisteminde kendine yer bulmakta güçlük çektiği için kiralık gitmesi yüksek ihtimal.
LEVENT MERCAN
Teknik direktör Mourinho'nun son dönemde şans tanıdığı genç oyuncunun, sürekli forma giyebileceği bir Süper Lig takımına kiralanarak tecrübe kazanması ve gelecek sezona hazır dönmesi planlanıyor.
LINCOLN HENRIQUE
Kiralık gittiği Bragantino takımından geri dönen Brezilyalı futbolcunun, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralanması bekleniyor. Sol bek de oynayabilen Lincoln'un takımda kalma olasılığı da bulunuyor.
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