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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin başlamasının ardından yapılacak takviyeler için start verildi. Yönetim bu hamlelerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcuları da belirledi. İşte ayrılması beklenen 8 isim... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 10:11
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Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

Transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe yönetimi Hürriyet'te yer alan habere göre gönderilecek 8 isim üzerinde çalışıyor.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

İŞTE O İSİMLER...

YOUSSEF EN NESYRI

Faslı santrfor, performansıyla herkesin beğenisini kazanmış olsa da, Al-Nassr'ın 40 milyon Euro'ya varan astronomik teklifi ve yedeğinde Edin Dzeko ile Cenk Tosun'un olması, satılma ihtimalini güçlendiriyor.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

SAINT MAXIMIN

Al-Ahli'den 8 milyon Euro'ya kiralanan Fransız oyuncu, yüksek maliyetine karşın bekleneni veremedi (22 maçta 3 gol, 4 asist). Suudi Arabistan basınına göre Saint-Maximin, bonservisine sahip olan takıma geri dönecek.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

SERDAR AZİZ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon hiç oynatmadığı 34 yaşındaki stoper, gönderilecek isimlerin başında geliyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun bonservisi ile ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

SAMET AKAYDİN

Son olarak Athletic Bilbao maçında yaptığı hata nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken milli futbolcu, talip olan kulüplerin yapacağı tekliflere göre bonservisi ile ya da kiralık olarak Fenerbahçe'den ayrılacak.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

SEBASTIAN SZYMANSKI

Polonyalı orta saha oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun genel olarak beğendiği isimlerden biri olmasına karşın Avrupa'dan ciddi taliplilerinin olması nedeniyle satılabilecek futbolcular arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

CENGİZ ÜNDER

Kulüp tarihinin en pahalı yerli transferi (15 milyon Euro) olan milli futbolcunun, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar ve Mourinho'nun oyun sisteminde kendine yer bulmakta güçlük çektiği için kiralık gitmesi yüksek ihtimal.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

LEVENT MERCAN

Teknik direktör Mourinho'nun son dönemde şans tanıdığı genç oyuncunun, sürekli forma giyebileceği bir Süper Lig takımına kiralanarak tecrübe kazanması ve gelecek sezona hazır dönmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! Jose Mourinho listeyi verdi

LINCOLN HENRIQUE

Kiralık gittiği Bragantino takımından geri dönen Brezilyalı futbolcunun, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralanması bekleniyor. Sol bek de oynayabilen Lincoln'un takımda kalma olasılığı da bulunuyor.

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