  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: "Umarım temiz bir maç olur"

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: "Umarım temiz bir maç olur"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 19:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: "Umarım temiz bir maç olur"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

"ÜÇLÜ OYUN KURACAĞIZ"

"Amrabat yok, İsmail yok. Bartuğ ile başlamayı tercih etmedim, Fred ve Szymanski ile oynayacağız. Tabii ki oyuncular farklı ama yine geriden üçlü şekilde oyun kuruyor olacağız."

"UMARIM TEMİZ BİR MAÇ OLUR"

"Evlerinde güçlü bir takım ile oynayacağız. Son zamanlarda defansa daha çok eğiliyorlar, kontralarda hızlı oyuncuları kullanıyorlar. Zor bir maç olacak. Umarım güzel ve temiz bir maç olur. Evlerinde ve stadyumlarda maçı izleyen herkes gerçek bir futbol maçı izlediği için mutlu olur umarım."

F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
DİĞER
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli mesajlar
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı
Süper Lig ekibinde şok ayrılık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho: "Umarım temiz bir maç olur" Mourinho: "Umarım temiz bir maç olur" 19:12
1. Lig ekibi Süper Lig'den o ismi transfer edecek 1. Lig ekibi Süper Lig'den o ismi transfer edecek 18:22
Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 18:16
Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Süper Lig ekibinde şok ayrılık! 17:59
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:41
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Djokovic ikinci tura kaldı Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Djokovic ikinci tura kaldı 16:55
Daha Eski
UFC yıldızına "ırkçı" muamele! UFC yıldızına "ırkçı" muamele! 16:53
TFF'den Lefter için anma mesajı TFF'den Lefter için anma mesajı 16:20
1. Lig ekibi transferi duyurdu! 1. Lig ekibi transferi duyurdu! 16:20
Simon Kjaer: "Futbolu 4 ay önce bırakmıştım" Simon Kjaer: "Futbolu 4 ay önce bırakmıştım" 16:16
F.Bahçe'de anlamlı ziyaret F.Bahçe'de anlamlı ziyaret 16:12
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı F.Bahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı 15:51