Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho: "Umarım temiz bir maç olur"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

"ÜÇLÜ OYUN KURACAĞIZ"

"Amrabat yok, İsmail yok. Bartuğ ile başlamayı tercih etmedim, Fred ve Szymanski ile oynayacağız. Tabii ki oyuncular farklı ama yine geriden üçlü şekilde oyun kuruyor olacağız."

"UMARIM TEMİZ BİR MAÇ OLUR"

"Evlerinde güçlü bir takım ile oynayacağız. Son zamanlarda defansa daha çok eğiliyorlar, kontralarda hızlı oyuncuları kullanıyorlar. Zor bir maç olacak. Umarım güzel ve temiz bir maç olur. Evlerinde ve stadyumlarda maçı izleyen herkes gerçek bir futbol maçı izlediği için mutlu olur umarım."