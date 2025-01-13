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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ara transferde stoper için hedefini belirledi!

Fenerbahçe ara transferde stoper için hedefini belirledi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin radarına yeni bir isim girdi: Torino'dan Saul Coco. Sarı-lacivertliler sakatlanan Rodrigo Becao'nun boşluğunu doldurmak için Ekvator Gineli defans oyuncusunu transfer etmek istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Becao'nun yerini dolduracak

Fenerbahçe, ara transfer için gözünü kararttı, 40-45 milyon Euro'luk da bir bütçe hazırladı ancak 'olmazsa olmaz' gördüğü 2 stoper, 1 sol bek için sürekli bir engelle karşılaşıyor…

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Becao'nun yerini dolduracak

Sarı lacivertliler üst düzey isimleri kovalıyor, kulüpleri ara transferde güç kaybı yaşamak istemiyor. Kevin Danso transferinde tok satıcıyı oynayan Lens, oyuncusunun ayrılmasına izin vermedi. Bir diğer stoper Udinese forması giyen Jaka Bijol'dü. Slovenyalı, düzenli olarak forma giyiyor. İtalyan temsilcisi ise ocak ayında futbolcusunu göndermeye sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Becao'nun yerini dolduracak

BECAO'NUN YERİNİ DOLDURACAK


Yaşanan bu gelişmelerden sonra Fenerbahçe ile anılan yeni isim Torino'dan Saul Coco oldu. Africafoot'a göre; İtalyan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Ekvator Gineli defans oyuncusu, sezonun geri kalanında sakat olan Rodrigo Becao'nun yokluğunu telafi edecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Becao'nun yerini dolduracak

Sabah'ın derlediği habere göre, Torino futbolcuyu bırakmaya sıcak ama bunun için şartı; 15 milyon Euro'luk bonservis bedelinin peşin olarak ödenmesi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den stoper bombası! Becao'nun yerini dolduracak

Calciomercato ise 26 yaşındaki Kolombiyalı sol stoper Jhon Lucumi'yi Fenerbahçe'nin Bologna'dan aldığını yazdı. 15 milyon Euro ödenen oyuncunun cuma İstanbul'da olacağı da iddia edildi.

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