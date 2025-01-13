Fenerbahçe ara transferde stoper için hedefini belirledi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin radarına yeni bir isim girdi: Torino'dan Saul Coco. Sarı-lacivertliler sakatlanan Rodrigo Becao'nun boşluğunu doldurmak için Ekvator Gineli defans oyuncusunu transfer etmek istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Sabah'ın derlediği habere göre, Torino futbolcuyu bırakmaya sıcak ama bunun için şartı; 15 milyon Euro'luk bonservis bedelinin peşin olarak ödenmesi.
Calciomercato ise 26 yaşındaki Kolombiyalı sol stoper Jhon Lucumi'yi Fenerbahçe'nin Bologna'dan aldığını yazdı. 15 milyon Euro ödenen oyuncunun cuma İstanbul'da olacağı da iddia edildi.
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