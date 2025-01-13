Dusan Tadic: Bencil olsaydım kariyerimde 300 asist olmazdı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü atan Dusan Tadic dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TADIC'İN AÇIKLAMALARI

"Bazen bencil olabilirim ama bencil olsaydım kariyerimde 300 asist olmazdı. Bitiricilik anlamında şut atabilirim, hocamız da bana bunu söylüyor, ailem de bana bunu söylüyor. Pozisyonları gördüğünüzde o an pas atmanın daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz."

"Son maçlarda çok fırsat yarattık. Özellikle Hatay'a çok daha fazla gol atabilirdik. Bugün de aynı şekilde ilk yarıda 3-4 gol atabilirdik. Gol pozisyonlarında çok daha kararlı olmalıyız. Aynı şekilde savunmada da daha iyi olabiliriz."