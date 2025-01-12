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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok belirsiz hale gelen futbolculardan birisi de Bright Osayi-Samuel. Oyuncudan gelen son haberler ise sarı-lacivertli taraftarları bir hayli tedirgin ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 12:36
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile karşılaşacağı maça hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Jose Mourinho'nun öğrencileri zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Kanarya'da hazırlıklar devam ederken transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan iç transferde bazı futbolcuların geleceği çok büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Bu isimlerden birisi de Osayi-Samuel. Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

İngiltere'den teklifler alan 27 yaşındaki başarılı futbolcunun ismi Galatasaray ile de anılıyor.

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