TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok belirsiz hale gelen futbolculardan birisi de Bright Osayi-Samuel. Oyuncudan gelen son haberler ise sarı-lacivertli taraftarları bir hayli tedirgin ediyor. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertlilerde diğer yandan iç transferde bazı futbolcuların geleceği çok büyük merak konusu haline geldi.
Bu isimlerden birisi de Osayi-Samuel. Sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.
İngiltere'den teklifler alan 27 yaşındaki başarılı futbolcunun ismi Galatasaray ile de anılıyor.
Henüz Fenerbahçe ile orta yol bulamayan Osayi, sözleşmesini uzatmadı.
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