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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper! Listeye şimdi de Meksikalı yıldız eklendi

Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper! Listeye şimdi de Meksikalı yıldız eklendi

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir stoper takviyesi yapacak. Yönetim bu noktada gündemine Kevin Danso, Diego Carlos ve Jhon Lucumi gibi isimleri alırken şimdi de Meksikalı stoperi ekledi. İşte Fenerbahçe'nin listesine eklenen son isim... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 10:20
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Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper! Listeye şimdi de Meksikalı yıldız eklendi

Becao ve Oosterwolde sakatlanarak sezonu kapatırken Samet'in de etkisiz oyunu Fenerbahçe'de stoper harekatını başlatmıştı. Savunmaya takviye yapacak Kanarya'da birçok isim gündeme gelmişti...

Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper! Listeye şimdi de Meksikalı yıldız eklendi

Kevin Danso; Diego Carlos ve Jhon Lucumi Sarı-Lacivertliler'in transfer listesindeki futbolcular arasında yer alıyor. Listeye giren son adayın ise Johan Vasquez'in olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper! Listeye şimdi de Meksikalı yıldız eklendi

İtalyan basınında yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre sarı-lacivertlilerin Genoa forması giyen Meksikalı stoperle ilgilendiğini iddia etti.

Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper! Listeye şimdi de Meksikalı yıldız eklendi

Haberde; henüz bir teklif yapılmadığı fakat Genoa'ya oyuncunun şartlarının sorulduğu ifade ediliyor. 26 yaşındaki futbolcu asıl bölgesi stoper olmasına rağmen sol bekte de oynayabiliyor. Bu sezon Genoa formasıyla 19 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncunun gol veya asisti bulunmuyor.

Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper! Listeye şimdi de Meksikalı yıldız eklendi

1.85'lik defans, 29 kez milli olurken 1 kez gol sevinci yaşadı. Johan Vasquez, kariyerinde Cremonese; Pumas, Monterrey, Cimarrones ve Poblado gibi takımların da formasını giydi. Meksikalı stoper için İtalyan ve Alman kulüplerinin de pusuda beklediği biliniyor.

Fenerbahçe'de varsa yoksa stoper! Listeye şimdi de Meksikalı yıldız eklendi

Cagliari ve Verona'nın başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında. Alman Ligi'nin köklü kulüplerinden Stuttgart ve Augsburg'un da tecrübeli stoper Vazquez için ara transferde hamle yapacağı konuşuluyor.

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