Fenerbahçe'de Maximin fiyaskosu! Tam 23 milyon Euro...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho'nun kanat ısrarı nedeniyle kadroya katılan Saint Maximin konusunda maddi konuda endişe yaratan bir tablo ortaya çıktı. Sarı-laciveretlilerde yönetim bu gelişme sonrası harekete geçti. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Saınt Maximin Fenerbahçe'deki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. 8 milyon Euro yıllık ücret alan Fransız yıldız için Sarı-Lacivertli kulüp, Al-Hilal'le masaya oturdu.
Yıldız kanadın kiralık sözleşmesini bitirmek için resmi görüşmelerin sürdüğü de gelen bilgiler arasında. Oyuncunun ara transferde Suudi Arabistan kulübüne gönderileceği gündemde.
Tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu krize neden olmuştu. Ali Koç ve yönetimi, performansı ve bireysel oyunu nedeniyle taraftarlardan eleştiri alan Fransız yıldızın 23 milyon Euro'ya çıkacak maliyetini karşılamak istemiyor...
Takvim'de yer alan habere göre Maximin'in Fenerbahçe'de maçların %75'inde oynaması durumunda satın alma maddesinin devreye gireceği öne sürülüyordu.
27 yaşındaki futbolcu daha şimdiden bu rakamı %84 ile geride bırakmış durumda.
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