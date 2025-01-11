Fenerbahçe'de Maximin fiyaskosu! Tam 23 milyon Euro...

Yıldız kanadın kiralık sözleşmesini bitirmek için resmi görüşmelerin sürdüğü de gelen bilgiler arasında. Oyuncunun ara transferde Suudi Arabistan kulübüne gönderileceği gündemde.

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu krize neden olmuştu. Ali Koç ve yönetimi, performansı ve bireysel oyunu nedeniyle taraftarlardan eleştiri alan Fransız yıldızın 23 milyon Euro'ya çıkacak maliyetini karşılamak istemiyor...



