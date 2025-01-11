  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Maximin fiyaskosu! Tam 23 milyon Euro...

Fenerbahçe'de Maximin fiyaskosu! Tam 23 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jose Mourinho'nun kanat ısrarı nedeniyle kadroya katılan Saint Maximin konusunda maddi konuda endişe yaratan bir tablo ortaya çıktı. Sarı-laciveretlilerde yönetim bu gelişme sonrası harekete geçti. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 09:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Maximin fiyaskosu! Tam 23 milyon Euro...

Saınt Maximin Fenerbahçe'deki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. 8 milyon Euro yıllık ücret alan Fransız yıldız için Sarı-Lacivertli kulüp, Al-Hilal'le masaya oturdu.

Fenerbahçe'de Maximin fiyaskosu! Tam 23 milyon Euro...

Yıldız kanadın kiralık sözleşmesini bitirmek için resmi görüşmelerin sürdüğü de gelen bilgiler arasında. Oyuncunun ara transferde Suudi Arabistan kulübüne gönderileceği gündemde.

Fenerbahçe'de Maximin fiyaskosu! Tam 23 milyon Euro...

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu krize neden olmuştu. Ali Koç ve yönetimi, performansı ve bireysel oyunu nedeniyle taraftarlardan eleştiri alan Fransız yıldızın 23 milyon Euro'ya çıkacak maliyetini karşılamak istemiyor...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası... Galatasaray Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası... 09:13
Bugün hangi maçlar var? 11 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 11 Ocak Cumartesi 08:06
Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! 01:13
Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! 00:49
Terim ligde kaybetti: 2-3 Terim ligde kaybetti: 2-3 00:41
Anadolu Efes fırsatı tepti Anadolu Efes fırsatı tepti 00:40
Daha Eski
Pendik evde yok Pendik evde yok 00:38
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:27
F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar! F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar! 00:27
Terim ligdeki ilk maçından mağlup ayrıldı! Terim ligdeki ilk maçından mağlup ayrıldı! 00:27
Banchi ilk maçında mağlup! Banchi ilk maçında mağlup! 00:27
Billing imza için yola çıktı! Billing imza için yola çıktı! 00:27