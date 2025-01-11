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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 16:38
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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan oyuncular, idmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

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