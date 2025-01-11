TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jose Mourinho o isimlerin biletini kesti
Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, kadroda büyük bir revizyon yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, takımdan gönderilmesini istediği isimleri belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Jose'nin gönderilmesini talep ettiği diğer isim; Maximin. Sezon başında Mou'nun isteği doğrultusunda kadroya katılan Fransız yıldız da yolcular arasında.
Mourinho'nun takımda istemediği diğer oyuncular ise; Sebastian Szymanski, Serdar Aziz, Lincoln ve Osayi-Samuel. Yönetim kısa süre içinde oyunculara kararını bildirecek.
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