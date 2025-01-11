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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jose Mourinho o isimlerin biletini kesti

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jose Mourinho o isimlerin biletini kesti

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, kadroda büyük bir revizyon yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, takımdan gönderilmesini istediği isimleri belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jose Mourinho o isimlerin biletini kesti

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunda büyük revizyon yapacak. Teknik direktör Jose Mourinho'yla geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapan sarı lacivertli yönetim hem takıma kazandırılacak isimlerin son durumunu konuştu hem de takımdan ayrılacak olan isimleri belirledi. Bu isimlerin içinde ise sürpriz futbolcular da var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jose Mourinho o isimlerin biletini kesti

Jose Mourinho'nun öncelikli olarak biletini kestiği ilk isim Roma'ya imza attığı anda da ilk gönderdiği futbolcu olan Cengiz Ünder.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jose Mourinho o isimlerin biletini kesti

OSAYI'NİN DE BİLETİ KESİLDİ

Jose Mourinho'nun "Performansından hiç memnun değilim. Kendisini toparlayamıyor" dediği Cengiz'in takıma yarardan çok zarar verdiğini yönetime iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jose Mourinho o isimlerin biletini kesti

Jose'nin gönderilmesini talep ettiği diğer isim; Maximin. Sezon başında Mou'nun isteği doğrultusunda kadroya katılan Fransız yıldız da yolcular arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jose Mourinho o isimlerin biletini kesti

Mourinho'nun takımda istemediği diğer oyuncular ise; Sebastian Szymanski, Serdar Aziz, Lincoln ve Osayi-Samuel. Yönetim kısa süre içinde oyunculara kararını bildirecek.

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