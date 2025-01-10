TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Danso düellosu!
Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray Kevin Danso için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertli ekibin gündemine aldığı Avusturyalı stoper için devreye girdi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Haberde; Lens'in 25 milyon euro talep ettiği ancak görüşmelerin devam ettiği de vurgulandı. Sarı-lacivertliler adına transfer görüşmelerini sportif direktör Branco yönetiyor. Transferi tamamlaması kısa süre içinde bekleniyor.
VITOR'U REDDETTİ
Fransız basını, Victor Pereira'yı takımın başına getiren Wolverhampton'ın kısa bir süre önce Kevin Danso'ya teklif yaptığını ancak Avusturyalı defans oyuncusunun projeyi beğenmediği için 'Hayır' yanıtı verdiğini duyurdu. Wolverhampton, bu gelişmenin ardından Reims'in stoperi Emmanuel Agbadou'yu transfer etti.
LENS 5.5 MİLYONA ALDI
Augsburg altyapısında futbola başlayan Danso, Southampton ve F.Düsseldorf'ta forma giydikten sonra 2021'de 5.5 milyon euro karşılığında Lens'e imza attı.
24 kez Avusturya Milli Takımı'nda ter döken 1.90'lık stoper, kulüp kariyerinde 238 maçta 16 gol ve 14 asist üretti. Kevin Danso, bu sezon üç kulvarda toplamda 13 maça çıktı.
DİĞER