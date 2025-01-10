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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Danso düellosu!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Danso düellosu!

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray Kevin Danso için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertli ekibin gündemine aldığı Avusturyalı stoper için devreye girdi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Danso düellosu!

Fenerbahçe ile Galatasaray, her transfer döneminde olduğu gibi yine bir oyuncu için karşı karşıya geldi. O isim; Lens'in Avusturyalı stoperi Kevin Danso...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Danso düellosu!

En az iki stoper alacak olan sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncu için Lens'in kapısını çaldı. Önce 15 milyon euroluk teklif yaptı. Bu teklif reddedildi. Ret kararı sonrasında Galatasaray, oyuncu için Fransız ekibiyle görüşmeye başladı. Fakat Fenerbahçe, bu kez fiyat artırdı ve masada güçlü konuma geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Danso düellosu!

BRANCO TEKLİF YÜKSELTTİ

Fransız medyasından L'Equipe de bu transfer girişimini doğruladı ve Fenerbahçe'nin son saatlerde girişimlerini hızlandırarak 15 milyon euroluk teklifini 20 milyon euroya çıkardığını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Danso düellosu!

Haberde; Lens'in 25 milyon euro talep ettiği ancak görüşmelerin devam ettiği de vurgulandı. Sarı-lacivertliler adına transfer görüşmelerini sportif direktör Branco yönetiyor. Transferi tamamlaması kısa süre içinde bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Danso düellosu!

VITOR'U REDDETTİ

Fransız basını, Victor Pereira'yı takımın başına getiren Wolverhampton'ın kısa bir süre önce Kevin Danso'ya teklif yaptığını ancak Avusturyalı defans oyuncusunun projeyi beğenmediği için 'Hayır' yanıtı verdiğini duyurdu. Wolverhampton, bu gelişmenin ardından Reims'in stoperi Emmanuel Agbadou'yu transfer etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Danso düellosu!

LENS 5.5 MİLYONA ALDI

Augsburg altyapısında futbola başlayan Danso, Southampton ve F.Düsseldorf'ta forma giydikten sonra 2021'de 5.5 milyon euro karşılığında Lens'e imza attı.

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