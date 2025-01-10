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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gündeme, 2019 yılında takımdan ayrılan o yıldız oyuncu geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 15:36
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 3-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Bartuğ Elmaz, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa'ya attı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Bu sezon ilk kez 11'de başlayan Bartuğ, 45+1. dakikada topu filelere göndererek takımının 3. golünü kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Bu sezon ligde Adana Demirspor ve Sivasspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri Lille maçında süre alan Bartuğ, Ziraat Türkiye Türkiye Kupası ilk hafta maçında forma giydi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

21 yaşındaki orta saha Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Diğer yandan transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Orta saha hattına takviye yapmak için harekete geçen sarı-lacivertlilerde gündeme eski oyuncusu Eljif Elmas geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde Eljif Elmas için harekete geçmesi beklenirken, oyuncunun menajerinden randevu talep ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Kuzey Makedonyalı oyuncu 2017-18 ve 2018-19 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Fenerbahçe formasını toplam 47 kez terleten Eljif Elmas, bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

25 yaşındaki futbolcu Kanarya'da gösterdiği performansın ardından 2019'da 16 milyon euro karşılığında İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Napoli forması ile 189 maçta 19 gol ve 11 asist kaydeden genç oyuncu, 2023 yılında 23 milyon euro bonvervis bedeliyle Leipzig'e katılmıştı.

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