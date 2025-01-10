TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu için girişimler başladı
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gündeme, 2019 yılında takımdan ayrılan o yıldız oyuncu geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Bu sezon ligde Adana Demirspor ve Sivasspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri Lille maçında süre alan Bartuğ, Ziraat Türkiye Türkiye Kupası ilk hafta maçında forma giydi.
21 yaşındaki orta saha Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kaldı.
Diğer yandan transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Orta saha hattına takviye yapmak için harekete geçen sarı-lacivertlilerde gündeme eski oyuncusu Eljif Elmas geldi.
Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde Eljif Elmas için harekete geçmesi beklenirken, oyuncunun menajerinden randevu talep ettiği öğrenildi.
Kuzey Makedonyalı oyuncu 2017-18 ve 2018-19 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymişti.
Fenerbahçe formasını toplam 47 kez terleten Eljif Elmas, bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
25 yaşındaki futbolcu Kanarya'da gösterdiği performansın ardından 2019'da 16 milyon euro karşılığında İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olmuştu.
Napoli forması ile 189 maçta 19 gol ve 11 asist kaydeden genç oyuncu, 2023 yılında 23 milyon euro bonvervis bedeliyle Leipzig'e katılmıştı.
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