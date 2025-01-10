  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

Ara transfer döneminde savunma hattına takviyede bulunmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Çizme basını o ismi açıkladı ve İtalyan kulübü ile sarı lacivertliler arasındaki görüşmede masaya yatırılan rakamlar ve koşullar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 09:05
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

Fenerbahçe, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

Sarı lacivertliler sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak ve taraftarlara şampiyonluk müjdelemek istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

Bu doğrultuda transferde öncelik, yaşanan ayrılıklar ve sakatlıklar sonrası sarsılan savunma hattı...

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

Jose Mourinho'nun Kadıköy yönetimine sunduğu listede ise Serie A'dan sürpriz bir ismin yer aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği, "Mourinho, Lucumi için Bologna'nın kapısını çalıyor" başlığı ile İtalyan basınında servis edilen o haber.

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

Fenerbahçe, Bologna savunmasının önemli bir direği olan John Lucumi'nin peşine düştü.

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

Kolombiyalı stoper için sarı lacivertlilerin Serie A ekibiyle temasa geçtiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

Özellikle tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği Lucumi için Bologna'nın açılış fiyatı da haberde açıklandı.

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...

Belirtilenlere göre Bologna'nın da takımda kalmasını istediği 26 yaşındaki oyuncu için istediği ödeme minimum 20 milyon euro...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazarlardan maç değerlendirmesi Yazarlardan maç değerlendirmesi 08:47
Bugün hangi maçlar var? 10 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 10 Ocak Cuma 08:39
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! 01:25
Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! 01:25
Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! 01:25
G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! 01:25
Daha Eski
F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! 01:25
F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! 01:24
Icardi'nin yeni aşkı gündemde! Icardi'nin yeni aşkı gündemde! 01:24
G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı 01:24
Talisca kadroda yer almadı! Talisca kadroda yer almadı! 01:24
Napoli G.Saray'a bela oldu! Napoli G.Saray'a bela oldu! 01:24