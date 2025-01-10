Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ortaya çıktı! 20 milyon euro...
Ara transfer döneminde savunma hattına takviyede bulunmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Çizme basını o ismi açıkladı ve İtalyan kulübü ile sarı lacivertliler arasındaki görüşmede masaya yatırılan rakamlar ve koşullar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Jose Mourinho'nun Kadıköy yönetimine sunduğu listede ise Serie A'dan sürpriz bir ismin yer aldığı ortaya çıktı.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği, "Mourinho, Lucumi için Bologna'nın kapısını çalıyor" başlığı ile İtalyan basınında servis edilen o haber.
Fenerbahçe, Bologna savunmasının önemli bir direği olan John Lucumi'nin peşine düştü.
Kolombiyalı stoper için sarı lacivertlilerin Serie A ekibiyle temasa geçtiği ortaya çıktı.
Özellikle tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği Lucumi için Bologna'nın açılış fiyatı da haberde açıklandı.
Belirtilenlere göre Bologna'nın da takımda kalmasını istediği 26 yaşındaki oyuncu için istediği ödeme minimum 20 milyon euro...
Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giyen Lucumi ayrıca 1 gol / 1 asist katkısı sundu.
DİĞER