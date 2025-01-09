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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi. Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, bir yıldızın transferini daha bitiriyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:44 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:56
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertliler, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, savunma hattını da güçlendirmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'yu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, sezonun geri kalanında iki oyuncudan da faydalanamayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da düzenlediği basın toplantısında iki stoper ve bir sol bek transfer etmek istediklerini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Lens forması giyen Kevin Danso için teklif yapan sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birisi de Mario Hermoso olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Mario Hermoso transferinde büyük mesafe kat etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Kasım ayından bu yana transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, sonunda hem Roma'yı hem de oyuncuyu ikna etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

İtalyan basını da bu transfer gelişmesini doğruladı ve "Mario Hermoso, Roma'dan ayrılacak bir sonraki isim. Fenerbahçe'ye bir adım uzaklıkta" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

KİRALIK OLARAK GELECEK

İspanyol medyası da "Jose Mourinho, Mario Hermoso'yu çağırdı. İspanyol stoperin yeni rotası İstanbul" başlığıyla transferi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Sezon başında Galatasaray'ın 4.5 milyon Euro yıllık maaş teklifini kabul etmeyen Hermoso, transferin son günlerinde Roma'yla anlaşmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

İtalya'da istediği ortamı bulamayan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini Jose Mourinho'dan dolayı kabul etti. İspanyol yıldız yarım dönem kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

2 MİLYON EURO ALACAK

Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla Hermoso'yu kiralayacak. Sezon sonunda ise şarta bağlı zorunlu satın alma olacak. Hermoso, Fenerbahçe'den yarım dönem için 2 milyon Euro maaş alacak.

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