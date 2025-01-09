TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertliler, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, savunma hattını da güçlendirmek için harekete geçti.