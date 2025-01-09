TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Her konuda anlaşma sağlandı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi. Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, bir yıldızın transferini daha bitiriyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:44 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:56
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Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'yu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, sezonun geri kalanında iki oyuncudan da faydalanamayacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da düzenlediği basın toplantısında iki stoper ve bir sol bek transfer etmek istediklerini açıkladı.
Lens forması giyen Kevin Danso için teklif yapan sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birisi de Mario Hermoso olmuştu.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Mario Hermoso transferinde büyük mesafe kat etti.
Kasım ayından bu yana transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, sonunda hem Roma'yı hem de oyuncuyu ikna etti.
İtalyan basını da bu transfer gelişmesini doğruladı ve "Mario Hermoso, Roma'dan ayrılacak bir sonraki isim. Fenerbahçe'ye bir adım uzaklıkta" ifadelerini kullandı.
KİRALIK OLARAK GELECEK
İspanyol medyası da "Jose Mourinho, Mario Hermoso'yu çağırdı. İspanyol stoperin yeni rotası İstanbul" başlığıyla transferi duyurdu.
Sezon başında Galatasaray'ın 4.5 milyon Euro yıllık maaş teklifini kabul etmeyen Hermoso, transferin son günlerinde Roma'yla anlaşmıştı.
İtalya'da istediği ortamı bulamayan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini Jose Mourinho'dan dolayı kabul etti. İspanyol yıldız yarım dönem kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelecek.
2 MİLYON EURO ALACAK
Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla Hermoso'yu kiralayacak. Sezon sonunda ise şarta bağlı zorunlu satın alma olacak. Hermoso, Fenerbahçe'den yarım dönem için 2 milyon Euro maaş alacak.
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