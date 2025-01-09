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Haberler Fenerbahçe Talisca kadroda yer almadı! Maçı tribünden izledi

Talisca kadroda yer almadı! Maçı tribünden izledi

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan Al Nassr - Al Akhdoud karşılaşmasını tribünden takip etti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 22:35
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Talisca kadroda yer almadı! Maçı tribünden izledi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan Al Nassr - Al Akhdoud karşılaşmasını tribünden takip etti.

Al Nassr forması giyen 29 yaşındaki oyuncunun tribünde yer alması, futbolseverlerin ve basının dikkatini çekti. Talisca'nın Fenerbahçe ile anıldığı bu dönemde geleceği hakkındaki söylentiler giderek artıyor. Brezilyalı oyuncunun adı son günlerde sıkça sarı-lacivertli kulüple anılırken bu durum transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

İşte Talisca'nın maçı tribünden takip ettiği o anlar...

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