Kupaya katılıyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Ali Koç, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alacaklarını ifade etti. Başkan Koç şunları söyledi: "Bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz, bunla beraber bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz."

YABANCI VAR BELİRLEDİ

Başkan Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'nda U19 takımıyla değil, as kadrolarıyla sahada olacaklarını dile getirdi. Başkan Koç, "U19'la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz" dedi. Fenerbahçe Başkanı, yabancı VAR kararının kupaya katılmalarında etkili olduğunu aktarıp, "Yabancı VAR hakemi kararı çıkmasaydı Türkiye Kupası'na katılmayacaktık. Daha bitmedi, orada daha ayıklanması gerekenler var" diye ekledi.

NİYE HEP G.SARAY?

Ali Koç, "Sivas kızıyor ofsaytımsı, Rize, Göztepe... Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından sonra açıklamalar yaptı. Niye hep kızılan maçların öznesi Galatasaray? Ben merak ediyorum. Olağan bir akışta hatalar, kötü niyetli değilse, eşit dağılır, artısı eksisi aşağı yukarı" ifadelerini kullandı.

YABANCI VAR'A ŞARTLI DESTEK

Koç, TFF'nin açıkladığı yabancı VAR'a şartlı 'evet' dediklerini aktarıp, "Bize göre muallak da olsa 2. yarı yabancı VAR kullanılacak. Memnuniyetle karşıladık ama 'bir süre' detayını anlamadık. Yabancı VAR bütün maçlarda uygulanmayacaksa biz bu işi desteklemeyiz" sözünü kullandı.

TADIC'E BİLE TEPKİ

Son oynanan Hatayspor maçında Dusan Tadic'e yapılan tepkilere şaşırdığını vurgulayan Ali Koç, "Öyle bir hale geldik ki, bu sezon 17 maçta 7 gol 7 asistle 14 gol katkısı yapmış, hiç maç kaçırmayıp 83 maça çıkmış, 24 gol 27 asistle katkı yapmış Tadic'e tepki gösterecek ruh halindeyiz camia olarak. Bu kime faydalı hesaplamak lazım" diye aktardı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Ligde oluşan 8 puanlık farka değinerek şampiyon olabileceklerini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Koç, "Taraftarlarımızın duyguları, beklentileri, inanmaları, destekleri Fenerbahçe'nin her daim saha içinde saha dışında yegane motivasyon kaynağı ve gücüdür. Sezonun bitmesine bir yarı ve 1 maç var. Kaç tane örneği var, 8-10 puandan gelip şampiyon olduğumuz. Ancak inanmak gerekir. Hocamıza da inanıyoruz, takıma da inanıyoruz" yorumunu yaptı.

F.BAHÇELİLER BÖLÜNDÜ

Ali Koç taraftarlar arasında bir kopukluk olduğunu dile getirerek, "Benim anladığım taraftarlık bu değil. Biz taraftar mühendisliği yapmıyoruz, bedava bilet vermiyoruz. Takıma, bize, futbolculara küfretmek taraftarlık demokratik hak, onlara tepki verenler paralı asker. Fenerbahçeliler bölündü, karpuz gibi ortadan" görüşünü sundu.

YABANCI LİSAN SORUNU

Ali Koç, hakemlerin yabancı dil sorunları olduğu aktarıp, "Hakemlerimizin uluslararası alanlarda görev yapmalarını engelleyen en önemli nokta yabancı lisan. Bu sınavı geçemeyen ve kokart takan hakemler var. Büyük bir yalan var, her maçta 10-15 dakika uzatma oynanıyor, o uzatmaları ekleyince top şu kadar oyunda falan deniyor, Avrupa'da 3-4 dakika ekleniyor maça. Burada oyun oynanmıyor" dedi.

ONLAR DA YENSİN

Hakemi yenmek zorunda olduklarını kaydeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "8 puan farkı hakemlere bağlamıyorum. Ben son 10 senede yaşadıklarımı ne hakemlere bağlıyorum... Tabii bizim hatalarımız, eksiklerimiz var. Daha iyi top oynayın, hakemi de yenin diyorlar, ben niye hakemi yenmeye mecburum. O da hakemi yensin o zaman" ifadelerini kullandı.

YALAN SÖYLÜYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını hatırlatan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kendisi öyle bir toplantı yapıyor ama olmayan bir toplantı üzerinden TFF Başkanı ile yalılarda gizli gizli toplantılar yapıyormuş gibi iftira atıyor. Yok efendim TV'ye katılalım demiş, ben katılmamışım falan... Külliyen yalan. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor" dedi.

SİZ KORUYOR MUSUNUZ?

Ali Koç taraftarlara seslenip, "Yönetim hakkımızı koruyamıyor diyen bir kitle var. Siz tribünde takımımızın hakkını ne kadar koruyorsunuz? Bazı tribünlerde hakemin hata bile diyemeyeceğiniz aleyhte düdüklerine millet çökerken burada bariz olan pozisyonlarda tribünler ne kadar yek vücut reaksiyon veriyor? Maç çeviren, kazandıran taraftar ruhunda olmadığımızın farkında mıyız?" sorularını sordu.

NE HİKMETSE OLAMADIK

Geçen sezon kusursuz ilerlediklerini anımsatan Ali Koç: "Son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu? Bize atfedilen transfer yanlışları onlarda hiç yok muydu? Yönetimsel hiçbir eksikleri yok muydu? Herkes hatalarına, eksiklerine şampiyon olabilirken ne hikmetse biz olamadık. Son 5 senede G.Saray'dan 5 puan öndeyiz ama yine şampiyonluğumuz yok. Fenerbahçe, son 10 yılda rakamlara bakınca başarısız grafiği yok. Bizden hep kusursuzluk beklendi. Geçen sezon kusursuz bir sezon geçirdik, tarihimizin en yüksek puanını aldık. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1'ini kaybettik" diye vurguladı.

HAVLU ATMADIK

Şampiyonluğa inandığını dile getiren Ali Koç, "Şampiyonluk şansımız var. Zorlaştı mı? Evet. Ancak biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Yeter ki, düzen başka yöntemler bulmasın. Havlu atmadık. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnandığımız yolda devam edeceğiz" görüşünü belirtti

MUTSUZUZ, ÜZGÜNÜZ

Başkan Ali Koç, 2018'den bu yana futboldaki sonuçlara üzüldüklerini aktarıp, "2018'de büyük beklentilerle ve büyük farkla seçildik. Amiral gemi futbol; başarıya ulaşmadıkça arzu, beklenti daha da arttı. Diğer iki alandaki ciddi başarıların yeterince karşılığı olmadı. Anlayışla karşılıyoruz. Bu anlamda camiamızı hayal kırıklığı yaşattık. Biz de çok üzüldük. Hep beraber hayal kırıklığı yaşadık, üzgünüz. Mutsuzuz doğal olarak. Fenerbahçe'nin 9 branşının 8'inde uluslararası alanda en üst seviyede mücadele ediyor. Futbolda başarı olmayınca bu başarının gururunu yaşayamıyorsunuz doğal olarak" dedi.

2 STOPER, 1 SOL BEK

Ara transfer dönemiyle ilgili önemli bilgiler veren Ali Koç: "2 stoper, 1 sol bek olmazsa olmaz ihtiyacımız var. Ondan sonra kafamızda başka noktalar var. O da elimizdeki oyuncuların çıkmasıyla paralel. Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de burada gördüğünüz yönetim kurulu. Finansal açıdan güçlü bir yönetim kurduk. Gelirimize sapma olursa karşılayacağız taahhüdü verdiler" dedi.

OLALIM YA DA OLMAYALIM

Jose Mourinho'ya destek veren Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktörle mutlaka devam edilmesi gerektiğini belirtip, "Biz olalım ya da olmayalım, Jose Mourinho ikinci senesinde göreve devam etmeli" dedi.