Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi! Anlaşmayı duyurdular...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde uzun süredir gündemde olan Jaden Philogene konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho'nun 'Hızlı oyuncu istiyorum' sözleri sonrası gündeme gelen Jaden için anlaşmayı resmen duyurdular. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Ipswich Town, Aston Villa'ya Philogene için 21 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklifle transferi bitirdi.
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre 22 yaşındaki oyuncuya, Everton'ın da teklifi bulunuyordu.
FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan kanat oyuncusu, perşembe sabahı Premier Lig ekibi için sağlık kontrolünden geçecek.
PHILOGENE'IN PERFORMANSI
Bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan İngiliz oyuncu, 535 dakika süre alabildi ve skor katkısı yapamadı.
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