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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi! Anlaşmayı duyurdular...

Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi! Anlaşmayı duyurdular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde uzun süredir gündemde olan Jaden Philogene konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho'nun 'Hızlı oyuncu istiyorum' sözleri sonrası gündeme gelen Jaden için anlaşmayı resmen duyurdular. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:41
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Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi! Anlaşmayı duyurdular...

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Jaden Philogene konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi! Anlaşmayı duyurdular...

Jose Mourinho'nun oyun planındaki en önemli oyuncu olması beklenen Jaden konusunda artık son nokta koyuldu.

Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi! Anlaşmayı duyurdular...

Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, Aston Villa forması giyen Jaden Philogene ile anlaştı.

Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi! Anlaşmayı duyurdular...

Ipswich Town, Aston Villa'ya Philogene için 21 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklifle transferi bitirdi.

Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi! Anlaşmayı duyurdular...

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre 22 yaşındaki oyuncuya, Everton'ın da teklifi bulunuyordu.

Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi! Anlaşmayı duyurdular...

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan kanat oyuncusu, perşembe sabahı Premier Lig ekibi için sağlık kontrolünden geçecek.

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