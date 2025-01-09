FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho "En çok canımı yakan ayrılık" demişti! Şimdi yeniden mi buluşacaklar?

Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group, teknik direktör Sean Dyche ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Sean Dyche'ın Peterborough United ile oynanacak FA Cup üçüncü tur maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eğer kulübün yeni sahipleri değişiklik düşünüyorsa bu, onların işlerini ciddiyetle yaptıklarının göstergesidir" ifadelerini kullanması, ayrılığın kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği ihtimalini güçlendirdi.