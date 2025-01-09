FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho "En çok canımı yakan ayrılık" demişti! Şimdi yeniden mi buluşacaklar?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde transfer konusu gündemde yer almaya devam ederken İngiliz basınından flaş Jose Mourinho ayrılığını öne sürdü. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group, teknik direktör Sean Dyche ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
The Sun'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Jose Mourinho, Sean Dyche ile yolların ayrılması sonrasında en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.
Friedkin Group'un sahibi olduğu Roma'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Jose Mourinho, "En çok canımı yakan ayrılık" demişti.
Haberde Jose Mourinho'nun Türkiye'deki durumuyla ilgili olarak, "Süper Lig'in yönetim biçimi konusunda Türk yetkililerle savaş halinde." ifadeleri kullanıldı.
Portekizli hocanın, Premier Lig'de bir kez daha çalışmaya sıcak baktığı da iddia edildi.
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