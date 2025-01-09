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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho "En çok canımı yakan ayrılık" demişti! Şimdi yeniden mi buluşacaklar?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho "En çok canımı yakan ayrılık" demişti! Şimdi yeniden mi buluşacaklar?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde transfer konusu gündemde yer almaya devam ederken İngiliz basınından flaş Jose Mourinho ayrılığını öne sürdü. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 14:40
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho "En çok canımı yakan ayrılık" demişti! Şimdi yeniden mi buluşacaklar?

Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group, teknik direktör Sean Dyche ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho "En çok canımı yakan ayrılık" demişti! Şimdi yeniden mi buluşacaklar?

Sean Dyche'ın Peterborough United ile oynanacak FA Cup üçüncü tur maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eğer kulübün yeni sahipleri değişiklik düşünüyorsa bu, onların işlerini ciddiyetle yaptıklarının göstergesidir" ifadelerini kullanması, ayrılığın kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği ihtimalini güçlendirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho "En çok canımı yakan ayrılık" demişti! Şimdi yeniden mi buluşacaklar?

The Sun'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Jose Mourinho, Sean Dyche ile yolların ayrılması sonrasında en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho "En çok canımı yakan ayrılık" demişti! Şimdi yeniden mi buluşacaklar?

Friedkin Group'un sahibi olduğu Roma'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Jose Mourinho, "En çok canımı yakan ayrılık" demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho "En çok canımı yakan ayrılık" demişti! Şimdi yeniden mi buluşacaklar?

Haberde Jose Mourinho'nun Türkiye'deki durumuyla ilgili olarak, "Süper Lig'in yönetim biçimi konusunda Türk yetkililerle savaş halinde." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho "En çok canımı yakan ayrılık" demişti! Şimdi yeniden mi buluşacaklar?

Portekizli hocanın, Premier Lig'de bir kez daha çalışmaya sıcak baktığı da iddia edildi.

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