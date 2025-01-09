FENERBAHÇE HABERLERİ: En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde uzun süredir Al Nassr ile görüşen En Nesyri ve Fenerbahçe yönetimi bu transferde istediği sonucu alamadı. İşte Faslı oyuncunun bu transferin gerçekleşmemesindeki talebi... FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe'nin rekor transferi Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı olan Al Nassr transferi gerçekleştiremedi.
Suudi Arabistan ekibinin son olarak 35 milyon euroya kadar çıktığı teklif hem Fenerbahçe hem de En-Nesyri'den kabul görmedi.
Faslı golcünün Al Nassr'ı kabul etmemesinin arkasındaki neden ortaya çıktı.
Footmercato'da yer alan habere göre, En-Nesyri kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.
27 yaşındaki futbolcu sene sonunda yapılacak Afrika Uluslar Kupası öncesinde Avrupa'dan ayrılmak istemiyor.
En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta boy gösterdi.
Faslı golcü bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
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