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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ: En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde uzun süredir Al Nassr ile görüşen En Nesyri ve Fenerbahçe yönetimi bu transferde istediği sonucu alamadı. İşte Faslı oyuncunun bu transferin gerçekleşmemesindeki talebi... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 11:08
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FENERBAHÇE HABERLERİ: En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin rekor transferi Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı olan Al Nassr transferi gerçekleştiremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı

Suudi Arabistan ekibinin son olarak 35 milyon euroya kadar çıktığı teklif hem Fenerbahçe hem de En-Nesyri'den kabul görmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı

Faslı golcünün Al Nassr'ı kabul etmemesinin arkasındaki neden ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı

Footmercato'da yer alan habere göre, En-Nesyri kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı

27 yaşındaki futbolcu sene sonunda yapılacak Afrika Uluslar Kupası öncesinde Avrupa'dan ayrılmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta boy gösterdi.

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