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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay paylaşım! "Sevgili Crespo..."

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay paylaşım! "Sevgili Crespo..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan Galatasaray - RAMS Başakşehir maçında Abdülkerim Bardakcı ve Miguel Crespo arasında yaşanan mücadeleyi paylaştı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 13:15
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay paylaşım! "Sevgili Crespo..."

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Konuk takım, 30. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve Miguel Crespo arasında yaşanan pozisyonda penaltı beklediği ancak hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondan yapılmıştır" notunu düştü.

İşte o paylaşım:

İşte o pozisyon:

— atv (@atvcomtr) January 8, 2025

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