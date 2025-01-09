FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan olay paylaşım! "Sevgili Crespo..."

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.
Konuk takım, 30. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve Miguel Crespo arasında yaşanan pozisyonda penaltı beklediği ancak hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondan yapılmıştır" notunu düştü.
İşte o paylaşım:
İşte o pozisyon:
RAMS Başakşehir'in penaltı beklediği pozisyon
Galatasaray: 0 - RAMS Başakşehir: 0 #Galatasaray #Başakşehir #ZTK pic.twitter.com/jUB2BO3TaY
— atv (@atvcomtr) January 8, 2025