TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri hakkında son kararını verdi!

Son dönemde gösterdiği performansla takdir toplayan ve taraftarın sevgisini kazanan oyuncu için Körfez ekibinden yaklaşık 35 milyon Euro'luk öneri gelmişti.

Bu süreçte hem futbolcunun sergilediği kararlı tavır hem de sarı-lacivertli yönetimin onu bırakmak istememesi, bu transferin rafa kalkmasını sağladı.