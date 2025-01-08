TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri hakkında son kararını verdi!
Fenerbahçe'ye sezon başında katılan ve ara transfer döneminde birçok takımın talip olduğu Youssef En-Nesyri hakkında sarı-lacivertli yönetim flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Sabah'ın haberine göre, sezon başında Süper Lig rekoru kırılarak 19.5 milyon Euro'luk bedelle takıma katılan En-Nesyri de kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediğini belirtti.
'JOSE MOURINHO'YA YARDIM ETMEK İÇİN GELDİM'
Başarılı oyuncu, geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "Jose Mourinho çok büyük bir teknik direktör. Burada çalışmak çok hoşuma gidiyor. Gelmeden önce bana kulübün ne kadar büyük olduğunu, şehrin ne kadar güzel olduğunu ve mutlaka gelmem gerektiğini söylemişti.
Ben de ona yardım etmek için buraya geldim" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedeflerken son 3 maçta 5 kez ağları bulan, kadrodaki kilit isimlerden olan 27 yaşındaki santrforu kaybetmek istemiyor.
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