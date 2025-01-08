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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri hakkında son kararını verdi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri hakkında son kararını verdi!

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan ve ara transfer döneminde birçok takımın talip olduğu Youssef En-Nesyri hakkında sarı-lacivertli yönetim flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri hakkında son kararını verdi!

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan gelen oldukça cazip teklife rağmen takımda kalmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri hakkında son kararını verdi!

Son dönemde gösterdiği performansla takdir toplayan ve taraftarın sevgisini kazanan oyuncu için Körfez ekibinden yaklaşık 35 milyon Euro'luk öneri gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri hakkında son kararını verdi!

Bu süreçte hem futbolcunun sergilediği kararlı tavır hem de sarı-lacivertli yönetimin onu bırakmak istememesi, bu transferin rafa kalkmasını sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri hakkında son kararını verdi!

Sabah'ın haberine göre, sezon başında Süper Lig rekoru kırılarak 19.5 milyon Euro'luk bedelle takıma katılan En-Nesyri de kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediğini belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri hakkında son kararını verdi!

'JOSE MOURINHO'YA YARDIM ETMEK İÇİN GELDİM'

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "Jose Mourinho çok büyük bir teknik direktör. Burada çalışmak çok hoşuma gidiyor. Gelmeden önce bana kulübün ne kadar büyük olduğunu, şehrin ne kadar güzel olduğunu ve mutlaka gelmem gerektiğini söylemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe En-Nesyri hakkında son kararını verdi!

Ben de ona yardım etmek için buraya geldim" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedeflerken son 3 maçta 5 kez ağları bulan, kadrodaki kilit isimlerden olan 27 yaşındaki santrforu kaybetmek istemiyor.

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