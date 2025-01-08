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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, sakatlık yaşayan Osterwolde'nin yerine devre arası transfer döneminde sol bek arayışlarını hızlandırdı ve Yaimar Medina ismini gündemine aldı. Ekvador'un Independiente takımında forma giyen 20 yaşındaki Medina, Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok devinin de radarında. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 08:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!

Osterwolde'nin sakatlanmasının ardından devre arası transfer döneminde bir sol bek kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim girdi: Yaimar Medina...

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!

Fotomaç'ın Belçika basınından derlediği habere göre; Ekvador ekiplerinden İndependiente forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla Genk de ilgileniyor. Haberin detayında; Portekiz ekibi Porto ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in de 20 yaşındaki Yaimar Medina'ya ilgisinin olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!

15 MAÇTA; 4 GOL 3 ASİST

Genk'in Medina için önemli bir adım attığı ancak Fenerbahçe'nin bu transferde daha istekli olduğu ve Jose Mourinho faktöründen dolayı transferde öne geçtiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!

Geçtiğimiz altı ay içinde Ekvador Ligi'nde oldukça etkili performans gösteren Medina, 15 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin Medina için 3.5 milyon euroyu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.

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