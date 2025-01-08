TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, sakatlık yaşayan Osterwolde'nin yerine devre arası transfer döneminde sol bek arayışlarını hızlandırdı ve Yaimar Medina ismini gündemine aldı. Ekvador'un Independiente takımında forma giyen 20 yaşındaki Medina, Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok devinin de radarında. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 08:50
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Geçtiğimiz altı ay içinde Ekvador Ligi'nde oldukça etkili performans gösteren Medina, 15 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin Medina için 3.5 milyon euroyu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.
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