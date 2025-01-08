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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş paylaşım: Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!

Fenerbahçe'den flaş paylaşım: Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından flaş bir paylaşım yaparak maçın hakemine ve sarı kırmızılı ekibe göndermede bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 00:47 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 00:57
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Fenerbahçe'den flaş paylaşım: Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Michy Batshuayi 90+7. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Mücadelenin hakemi Ali Şansalan maçta verdiği kararlar sonrası eleştiri oklarının hedefine otururken, Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.

Sarı lacivertli ekip X'ten yaptığı paylaşımda "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali... Sorarlarsa 'en mağdur biziz' dersiniz!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

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