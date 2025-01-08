Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!

Osterwolde'nin sakatlanmasının ardından devre arası transfer döneminde bir sol bek kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim girdi: Yaimar Medina...

Fotomaç'ın Belçika basınından derlediği habere göre; Ekvador ekiplerinden İndependiente forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla Genk de ilgileniyor. Haberin detayında; Portekiz ekibi Porto ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in de 20 yaşındaki Yaimar Medina'ya ilgisinin olduğu ifade edildi.