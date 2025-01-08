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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!

Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, sakatlık yaşayan Osterwolde'nin yerine devre arası transfer döneminde sol bek arayışlarını hızlandırdı ve Yaimar Medina ismini gündemine aldı. Ekvador'un Independiente takımında forma giyen 20 yaşındaki Medina, Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok devinin de radarında. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Belçika basınına dayandırılan Fotomaç haberine göre, Ekvador'un Independiente takımında forma giyen 20 yaşındaki Medina, Fenerbahçe'nin yanı sıra Genk, Porto ve Bayer Leverkusen'in de radarında.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den scout transferi! Belçika basını duyurdu

Osterwolde'nin sakatlanmasının ardından devre arası transfer döneminde bir sol bek kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim girdi: Yaimar Medina...

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Fenerbahçe'den scout transferi! Belçika basını duyurdu

Fotomaç'ın Belçika basınından derlediği habere göre; Ekvador ekiplerinden İndependiente forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla Genk de ilgileniyor. Haberin detayında; Portekiz ekibi Porto ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in de 20 yaşındaki Yaimar Medina'ya ilgisinin olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den scout transferi! Belçika basını duyurdu

15 MAÇTA; 4 GOL 3 ASİST

Genk'in Medina için önemli bir adım attığı ancak Fenerbahçe'nin bu transferde daha istekli olduğu ve Jose Mourinho faktöründen dolayı transferde öne geçtiği vurgulandı.

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