Fenerbahçe'de sol beke sürpriz isim!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, sakatlık yaşayan Osterwolde'nin yerine devre arası transfer döneminde sol bek arayışlarını hızlandırdı ve Yaimar Medina ismini gündemine aldı. Ekvador'un Independiente takımında forma giyen 20 yaşındaki Medina, Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok devinin de radarında. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Belçika basınına dayandırılan Fotomaç haberine göre, Ekvador'un Independiente takımında forma giyen 20 yaşındaki Medina, Fenerbahçe'nin yanı sıra Genk, Porto ve Bayer Leverkusen'in de radarında.
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Geçtiğimiz altı ay içinde Ekvador Ligi'nde oldukça etkili performans gösteren Medina, 15 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin Medina için 3.5 milyon euroyu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.
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