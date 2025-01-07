Nesyri parlıyor

Fenerbahçe'nin kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, performansıyla eleştirileri oklarının hedefine oturmuştu. Sarı-lacivertli formayla ilk golünü ikinci haftadaki Göztepe maçında atan ve ardından büyük bir suskunluk yaşayan Faslı oyuncu, 10'uncu haftadaki Bodrum mücadelesiyle birlikte bir açıldı, pir açıldı. Bodrum'a karşı ağları sarsan tecrübeli golcü, sonrasında ise vites yükseltti ve bu maçla birlikte başlayan 9 haftalık periyotta büyük bir ivme kazandı. Nesyri, bu maçların 8'inde skor katkısı verdi. Sadece Beşiktaş derbisinde skora etki edemeyen Faslı yıldız, bu 9 maçta 7 gol attı, 3 de asist yaptı. Nesyri, ayrıca Başakşehir, Eyüpspor ve Hatayspor'la oynanan son 3 maçta atılan 6 golün 5'ini kaydetti. Ligdeki gol sayısını da 8'e yükseltip krallık yarışında iddialı konuma geldi.