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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın gündeminde yer alan İngiliz futbolcudan sarı-lacivertlileri üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 15:05 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 15:07
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Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Fenerbahçe'nin gollerini 17 ve 45+5'inci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

Konuk ekibin tek golü ise 33'üncü dakikada Bilal Boutobba'dan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 39 yaparken; Hatayspor ise 9 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 8'e düşürdü.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

EN NESYRI'NİN GOLLERİ FENERBAHÇE'YE 3 PUANI GETİRDİ

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Hatayspor karşısında takımını galibiyete taşıdı. Sarı-lacivertlilerin iki golünü de kaydeden En Nesyri, son 3 maçta 5 gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, ligde 8 gole ulaşırken; UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 gol attı.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

EDIN DZEKO ALKIŞ ALDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Hatayspor maçındaki mücadelesiyle tribünlerden alkış aldı.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitimine kısa bir süre kala Edin Dzeko'ya destek tezahüratında bulundu.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

Öte yandan maçın son anlarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Dzeko, En Nesyri'nin ilk golünde ise asisti yapan isim oldu.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

Süper Lig ile Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinin sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

İddialara göre sarı-lacivertli ekip, Aston Villa'nın yıldızı Jaden Philogene'yi transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

Yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye üzücü bir haber geldi.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Everton, Philogene için kulübüyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

Mavi-beyazlı ekip yıldız oyuncuyu kiralık yerine bonservisle kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

15 milyon Euro değeri olan futbolcunun sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

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