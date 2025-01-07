Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Fenerbahçe'nin gollerini 17 ve 45+5'inci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

Konuk ekibin tek golü ise 33'üncü dakikada Bilal Boutobba'dan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 39 yaparken; Hatayspor ise 9 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 8'e düşürdü.