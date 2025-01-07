Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Yıldız isim ülkesinde mi kalıyor?
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın gündeminde yer alan İngiliz futbolcudan sarı-lacivertlileri üzen haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 15:05 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 15:07
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EDIN DZEKO ALKIŞ ALDI
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Hatayspor maçındaki mücadelesiyle tribünlerden alkış aldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitimine kısa bir süre kala Edin Dzeko'ya destek tezahüratında bulundu.
Öte yandan maçın son anlarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Dzeko, En Nesyri'nin ilk golünde ise asisti yapan isim oldu.
Süper Lig ile Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinin sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
İddialara göre sarı-lacivertli ekip, Aston Villa'nın yıldızı Jaden Philogene'yi transfer etmek istiyor.
Yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye üzücü bir haber geldi.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Everton, Philogene için kulübüyle görüşmelere başladı.
Mavi-beyazlı ekip yıldız oyuncuyu kiralık yerine bonservisle kadrosuna katmak istiyor.
15 milyon Euro değeri olan futbolcunun sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
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