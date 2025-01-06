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Haberler Fenerbahçe TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilere ünlü gazeteciden Anderson Talisca transferi için müjdeli haber geldi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 13:47
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TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı.

TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Golün ardından rakip kalede fazla etkili olamayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Bilal Boutobba'nın golüyle şok yaşadı. Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde rakip kalede kurduğu baskı sonucunda 45+5. dakikada yine Youssef En-Nesyri ile golü buldu ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

Maçın ikinci yarısında net pozisyonlar bulmasına karşın değerlendiremeyen Fenerbahçe, 90+6. dakikada penaltı atışından da yararlanamadı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.

TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

EN-NESYRI'NİN LİGDE 8. GOLÜ
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 8. golünü kaydetti.

TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada da takımına bir kez daha üstünlüğü getirdi.

TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

Avrupa'da da şu ana kadar 3 kez rakip fileleri sarsan Youssef En-Nesyri, ligde son 3 maçta 5. golünü atmayı başardı.

TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü. Maç öncesi ceza sınırında bulunan Faslı orta saha, 55. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

Bu mücadele sonrasında ise sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber geldi.

TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

ANLAŞMA SAĞLANDI!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini tamamlamaya çok yakın.

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