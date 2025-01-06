TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilere ünlü gazeteciden Anderson Talisca transferi için müjdeli haber geldi. İşte haberin tüm detayları...
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EN-NESYRI'NİN LİGDE 8. GOLÜ
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 8. golünü kaydetti.
Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada da takımına bir kez daha üstünlüğü getirdi.
Avrupa'da da şu ana kadar 3 kez rakip fileleri sarsan Youssef En-Nesyri, ligde son 3 maçta 5. golünü atmayı başardı.
AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü. Maç öncesi ceza sınırında bulunan Faslı orta saha, 55. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Bu mücadele sonrasında ise sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber geldi.
ANLAŞMA SAĞLANDI!
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini tamamlamaya çok yakın.
Romano, anlaşmanın yapıldığı ve son adımın kaldığını belirtti.
Bu sezon 19 maça çıkan Brezilyalı futbolcu bu müsabakalarda 8 gol kaydetti.
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