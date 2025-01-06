TRANSFERİ HABERİ | Ünlü gazeteciden Fenerbahçelilere Anderson Talisca müjdesi!

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Golün ardından rakip kalede fazla etkili olamayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Bilal Boutobba'nın golüyle şok yaşadı. Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde rakip kalede kurduğu baskı sonucunda 45+5. dakikada yine Youssef En-Nesyri ile golü buldu ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısında net pozisyonlar bulmasına karşın değerlendiremeyen Fenerbahçe, 90+6. dakikada penaltı atışından da yararlanamadı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.