TRANSFER HABERİ - Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Kevin De Bruyne'den şok açıklama
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Manchester City'nin dünya yıldızı Kevin De Bruyne'yi gündemine aldığı iddia edilmişti. İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldız, yeni sözleşme konusuna flaş bir yanıt verdi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 11:00
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Belçikalı futbolcudan geleceğine ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.
"UMURUMDA DEĞİL"
Premier Lig'in 20. haftasında 4-1 kazandıkları West Ham United maçının ardından konuşan De Bruyne, sözleşme durumuyla ilgili soruya "Umurumda değil" yanıtını verdi.
Tecrübeli yıldız açıklamasının devamında "Sadece seviyeme geri dönmeye çalışıyorum. Her hafta daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Form açısından daha iyiye gidiyorum ve artık 90 dakika koşabiliyorum. Sakatlık nedeniyle son birkaç ay rahatsız ediciydi ama daha iyiye gidiyorum, performansım giderek daha iyi, hepsi bu." ifadelerini kullandı.
Kevin De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla 18 maça çıktı.
Belçikalı dünya yıldızı, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.
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