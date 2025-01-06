TRANSFER HABERİ - Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Kevin De Bruyne'den şok açıklama

Tecrübeli yıldız açıklamasının devamında "Sadece seviyeme geri dönmeye çalışıyorum. Her hafta daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Form açısından daha iyiye gidiyorum ve artık 90 dakika koşabiliyorum. Sakatlık nedeniyle son birkaç ay rahatsız ediciydi ama daha iyiye gidiyorum, performansım giderek daha iyi, hepsi bu." ifadelerini kullandı.